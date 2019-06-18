Украинцы стали чемпионами мира по футболу

Сборная Украины по футболу выиграла Кубок мира среди 20-летних. В финальном матче подопечные тренера 61-летнего Александра Петракова победили команду Южной Кореи - 3:1. Наши пропустили первыми с пенальти - на 5-й минуте. Отыгрались на 34-й, а на 52-й вышли вперед. Оба мяча забил киевский динамовец Владислав Супряга. На 89-й его одноклубник Георгий Цитаишвили провел последний гол турнира.

- На этом чемпионате не было равных нашему тренеру Александру Петракову, - комментирует финальный матч футбольный тренер 58-летний Олег Федорчук. - Он был лучше иностранных коллег в тактике, тренерской интуиции, психологическом настрое и умении вносить коррективы в игру.

Что помогло нашим переломить игру, которая началась неудачно?

- Гол корейцев был проведен с сомнительного пенальти. Безкоровайный нарушал правила бессознательно. Соперник дорисовал падения, а судья - купился. И от этой сборной веяло такой уверенностью, что было понятно - наши дожмут. Умению держать удар этой молодежи может поучиться и национальная сборная. Я в восторге от игры капитана Валерия Бондаря. Это будущая звезда сборной. Когда Александра Сафронова, его напарника по центру защиты, схватила судорога, капитан заставил того встать. Бондарь был тренером на поле. Лунин - будущий вратарь сборной на десятилетия. А если вернуться к первым минутам финала, то гол Кореи поломал планы обеим командам. Но наши скорее вернулись в игру и начали гнуть свою линию. Удивил Супряга. В начале от волнения он несколько раз попадал в офсайд, но потом начал играть раскованно и разнопланово. Считаю, что финал был лучшим матчем наших ребят на турнире.

Петраков принимал неожиданные решения. Сначала наигрывал на острие Супрягу, потом сделал ставку на Сикана, но в решающий матч снова выпустил динамовца. Это тренерское чутье?

- Нет. Тренеры работают с этой командой четыре года. Знают каждого. Петраков увидел, что Супряга набрал форму, и поставил его в стартовый состав. Это обычная тренерская работа. Сикан в финале не впечатлил, хотя на пути к нему забил четыре мяча.

Что изменит этот успех в судьбе игроков, которые в основном сидят в клубах на скамейке запасных?

- Успех помогает сильным стать сильнее. Слабым - скорее опуститься на дно. Если человек имеет сильную волю, как это было в случае с Андреем Ярмоленко, то его ничто не остановит. В свое время Андрея отчислили из футбольной школы "Динамо", но он все равно стал звездой украинского футбола. Есть и обратные примеры. Я тренировал некоторых чемпионов Европы-2009 среди 19-летних. У них не было желания расти. Ребята жили воспоминаниями пяти-семилетней давности и при каждом удобном случае напоминали, что они - чемпионы Европы.

Первый Кубок мира среди 20-летних был проведен в 1977 году. Тогда выиграла сборная Советского Союза. В ее составе играли украинцы Владимир Бессонов, Андрей Баль, Александр Сопко, Юрий Сивуха, Виктор Каплун, Валентин Крячко, Сергей Балтача, Григорий Батич, Сергей Жарков. Через два года советы с луганчанином Александром Заваровым стали вторыми, уступив сборной Аргентины с Диего Марадоной. Турнир выигрывали и другие будущие звезды мирового футбола: испанец Хави в 1999 году, аргентинец Лионель Месси в 2005-м, француз Поль Погба в 2013-м.

Выиграли шесть матчей из семи

Сборная Украины сыграла семь поединков на Кубке мира. Напоминаем их результаты.

Групповой турнир

1-й тур. Украина - США - 2:1

2-й тур. Украина - Катар - 1:0

3-й тур. Украина - Нигерия - 1:1

1/8 финала

Украина - Панама - 4:1

1/4 финала

Украина - Колумбия - 1:0

1/2 финала

Украина - Италия - 1:0

Финал

Украина - Корея - 3:1