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четверг, 08 июля 2021 00:55

Шевченко надо оставить сборную Украины

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- Я не знаю, буду ли работать в команде после Евро, - говорит главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко, 44 года, после проигранного четвертьфинала против Англии. Его контракт закончился. Но может быть продлен еще на полтора года - до окончания финальной части Кубка мира-2022.

В 2016-ом Шевченко пришел в сборную как молодой тренер, который только начинает работу. За пять лет смог вывести команду на Евро, где показал лучший результат в истории турнира для Украины. Наставнику нужно вовремя двигаться и развиваться. Есть пример бывшего тренера сборной Германии Йоахима Лёва. Который пересидел в должности и превратился из одного из лучших в откровенного неудачника.

На Евро Шевченко тактически проиграл только матч против Австрии, когда соперник задушил высоким прессингом и атлетизмом. С Нидерландами старались держаться на равных, а потом смогли перестроиться и сравнять счет. Северную Македонию уничтожили в первом тайме. Швецию удивили игрой в три защитника, а с Англией было трудно восстановиться.

Все остальные поражения и голы на турнире - следствие индивидуальных ошибок. Георгий Бущан и Виталий Миколенко привезли три мяча против Нидерландов. Ошибки Ильи Забарного стоили голов в матче против Австрии и Швеции. Необязательный фол Александра Караваева обусловил пенальти во встрече с Северной Македонией. Против Англии рассыпался центр обороны. Шевченко уже готов к тактическим или стратегическим противостояниям. Когда детали и тренерская работа решают судьбу матча, а не учить спортсменов играть в футбол, выбирать позиции на поле. Сегодня тренерский штаб сборной выше по классу, чем сама команда. Он выжал из игроков максимум.

Автор: Сергей ТИЩЕНКО
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