Сборная Украины проиграла Испании

Сборная Украины по футболу провела стартовые два матча в Лиге наций. Сначала подопечные Андрея Шевченко обыграли во Львове Швейцарию — 2:1. А затем уступили в Мадриде испанцам — 0:4.

— Качество игры сборной Украины в матче против сборной Испании ничем не отличалось от игры против Швейцарии тремя днями ранее, — говорит футбольный тренер Олег Федорчук, 59 лет. — Я еще после первой игры заявлял, что восхвалять особо нечего. Команда играла в упрощенный футбол. К сожалению, тренерский штаб не сделал никаких выводов из той игры. Мы поехали в Испанию в надежде на победу с тайными надеждами показать себя с привлекательной стороны. Мол, какие мы модные, законодатели современной игры. Это мне напомнило приход Паулу Фонсеки в "Шахтер". Тогда тоже велись такие разговоры.

Мне не понравилось использование Пятова в качестве плеймейкера. Андрей вовсе не Ноер. Игра ногами - не самое сильное его качество. По меньшей мере хотя бы раз за матч он грубо ошибается и создает голевую ситуацию у наших ворот. Другой провал - на поле вышли по меньшей мере шесть исполнителей, которые плохо играют в отборе. Это подтверждает мнение, что должны были играть на победу.

Не понравилась реакция наших журналистов. Никто не писал после Швейцарии об убогой игре нашей сборной. Наоборот восхищались голами. В такой эйфории подошли к матчу с Испанией. Были прогнозы о победе нашей команды со счетом — 2:1. А потом те же люди жаловались, что после коронавируса наши игроки расслабились.

Испания ничем не удивила. Она последние восемь лет играет в такой футбол и ничего не может выиграть. Разговоры об усталости наших игроков - от лукавого. Не менее уставший 34-летний Серхио Рамос вышел и положил нам два мяча. А за три дня до этого он отыграл полный матч с Германией на выезде.

Одно хорошо, что такое поражение не случилось с нами на Евро. Есть время опомниться, посмотреть на себя критически. Потому что до воскресной игры эйфория в нашей стране напоминала Советский Союз или современную Россию. Что мы серьезное выиграли? Откуда эта бравада? Чем отличался Лобановский от остальных тренеров СССР? Валерий Васильевич был очень самокритичным человеком и требовал этого от подопечных. Даже в выигранных матчах он видел лишь недостатки и ошибки. Поэтому, если хотим повторить его путь, должны спуститься с неба на землю и снова самокритично взяться строить команду.

Следующую игру в Лиге наций наши проведут 10 октября в Киеве. Будут принимать Германию.

Футбол. Календарь осенней части сезона

Чемпионат Украины 2020/2021. Премьер-лига

Второй тур

11 сентября, пятница

19.00 "Динамо", Киев — "Десна", Чернигов ТВ: "2+2"

12 сентября, суббота

14.00 "Днепр" — "Олимпик" ТВ: "Футбол 1"

17.00 "Колос" - "Львов" ТВ: "Футбол 1"

13 сентября, воскресенье

14.00 "Минай", Ужгород - "Александрия", Кировоградщина ТВ: "Футбол 1"

17.00 "Заря" — Мариуполь" ТВ: "2+2"

19.30" Ворскла", Полтава - "Ингулец", Петрово, Кировоградщина ТВ: "Футбол 1"

23 сентября, средняя

"Рух", Львов - "Шахтер", Донецк ТВ: "Футбол 1/2"

Третий тур

18 сентября, пятница

19.00 "Днепр" — "Мариуполь"

19 сентября, суббота

14.00 "Александрия" — "Ворскла"

17.00 "Ингулец" — "Десна"

19.30 "Динамо" — "Львов"

20 сентября, воскресенье

14.00 "Олимпик" - " Минай"

17.00 "Заря" — "Шахтер"

19.30 "Рух" — "Колос"

Четвертый тур

26 сентября, суббота - далее указан базовый день тура

"Ворскла" — "Мариуполь"

"Александрия" — "Днепр"

"Колос" — "Ингулец"

"Десна" — "Рух"

"Львов" — "Заря"

"Минай" - " Динамо"

"Шахтер" — "Олимпик"

Пятый тур

3 октября, суббота

"Ингулец — "Минай"

"Рух" - " Львов"

"Днепр" — "Ворскла"

"Олимпик" — "Александрия"

"Колос" — "Мариуполь"

"Динамо" — "Заря"

"Десна" — "Шахтер"

Шестой тур

17 октября, суббота

"Олимпик" — "Ворскла"

"Минай" - " Мариуполь"

"Александрия" — "Ингулец"

"Днепр" — "Десна"

"Заря" — "Колос"

"Рух" - " Динамо"

"Шахтер" — "Львов"

Седьмой тур

24 октября, суббота

"Ингулец" — "Мариуполь"

"Львов" — "Днепр"

"Колос" - "Минай"

"Десна" — "Олимпик"

"Заря" - "Рух"

"Динамо" — "Александрия"

"Ворскла" — "Шахтер"

Восьмой тур

31 октября, суббота

"Минай" - "Рух"

"Львов" — "Ворскла"

"Колос" — "Олимпик"

"Александрия" — "Десна"

"Ингулец" — "Заря"

"Днепр" — "Динамо"

"Шахтер" — "Мариуполь"

Девятый тур

7 ноября, суббота

"Движение" — "Ингулец"

"Олимпик" — "Мариуполь"

"Александрия" — "Львов"

"Днепр" — "Колос"

"Десна" - " Минай"

"Заря" — "Ворскла"

"Динамо" — "Шахтер"

Десятый тур

21 ноября, суббота

"Рух" - " Мариуполь"

"Минай" - " Днепр"

"Ворскла" - " Колос"

"Десна" — "Львов"

"Олимпик" — "Заря"

"Ингулец" — "Динамо"

"Шахтер" — "Александрия"

Одиннадцатый тур

28 ноября, суббота

"Ингулец" — "Олимпик"

"Львов" — "Мариуполь"

"Александрия" — "Рух"

"Колос" - " Десна"

"Минай" - " Заря"

"Динамо" - " Ворскла"

"Днепр" — "Шахтер"

Двенадцатый тур

5 декабря, суббота

"Львов" — "Ингулец"

"Олимпик" - "Рух"

"Колос" — "Александрия"

"Десна" - " Ворскла"

"Заря" — "Днепр"

"Мариуполь" — "Динамо"

"Шахтер" - " Минай"

Тринадцатый тур

12 декабря, суббота

"Ворскла — "Минай"

"Олимпик" — "Львов"

"Рух" - " Днепр"

"Десна" — "Мариуполь"

"Александрия" — "Заря"

"Динамо" - " Колос"

"Ингулец" — "Шахтер"

Матчи национальной команды в розыгрыше Лиги Наций

10 октября, суббота

Украина-Германия

13 октября, вторник

Украина-Испания

14 ноября, суббота

Германия-Украина

17 ноября, вторник

Швейцария-Украина

Лига чемпионов 2020/21

Третий, предпоследний, квалификационный раунд

15 сентября, вторник

"Динамо", Киев, Украина — АЗ, Алкмаар, Нидерланды

Групповой турнир стартует "Шахтер". Матчи по вторникам и средам

Жеребьевка-1 октября, четверг

Первый тур-20/21 октября

Второй тур - 27/28 октября

Третий тур — 3/4 ноября

Четвертый тур — 24/25 ноября

Пятый тур - 1/2 декабря

Шестой тур-8/9 декабря

Лига Европы 2020/21

Групповой турнир стартует "Заря". Матчи по четвергам

Жеребьевка-2 октября, пятница

Первый тур - 22 октября

Второй тур - 29 октября

Третий тур - 5 ноября

Четвертый тур - 26 ноября

Пятый тур - 3 декабря

Шестой тур - 10 декабря