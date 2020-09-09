Сборная Украины проиграла Испании

Сборная Украины по футболу провела стартовые два матча в Лиге наций. Сначала подопечные Андрея Шевченко обыграли во Львове Швейцарию — 2:1. А затем уступили в Мадриде испанцам — 0:4.
— Качество игры сборной Украины в матче против сборной Испании ничем не отличалось от игры против Швейцарии тремя днями ранее, — говорит футбольный тренер Олег Федорчук, 59 лет. — Я еще после первой игры заявлял, что восхвалять особо нечего. Команда играла в упрощенный футбол. К сожалению, тренерский штаб не сделал никаких выводов из той игры. Мы поехали в Испанию в надежде на победу с тайными надеждами показать себя с привлекательной стороны. Мол, какие мы модные, законодатели современной игры. Это мне напомнило приход Паулу Фонсеки в "Шахтер". Тогда тоже велись такие разговоры.
Мне не понравилось использование Пятова в качестве плеймейкера. Андрей вовсе не Ноер. Игра ногами - не самое сильное его качество. По меньшей мере хотя бы раз за матч он грубо ошибается и создает голевую ситуацию у наших ворот. Другой провал - на поле вышли по меньшей мере шесть исполнителей, которые плохо играют в отборе. Это подтверждает мнение, что должны были играть на победу.
Не понравилась реакция наших журналистов. Никто не писал после Швейцарии об убогой игре нашей сборной. Наоборот восхищались голами. В такой эйфории подошли к матчу с Испанией. Были прогнозы о победе нашей команды со счетом — 2:1. А потом те же люди жаловались, что после коронавируса наши игроки расслабились.
Испания ничем не удивила. Она последние восемь лет играет в такой футбол и ничего не может выиграть. Разговоры об усталости наших игроков - от лукавого. Не менее уставший 34-летний Серхио Рамос вышел и положил нам два мяча. А за три дня до этого он отыграл полный матч с Германией на выезде.
Одно хорошо, что такое поражение не случилось с нами на Евро. Есть время опомниться, посмотреть на себя критически. Потому что до воскресной игры эйфория в нашей стране напоминала Советский Союз или современную Россию. Что мы серьезное выиграли? Откуда эта бравада? Чем отличался Лобановский от остальных тренеров СССР? Валерий Васильевич был очень самокритичным человеком и требовал этого от подопечных. Даже в выигранных матчах он видел лишь недостатки и ошибки. Поэтому, если хотим повторить его путь, должны спуститься с неба на землю и снова самокритично взяться строить команду.
Следующую игру в Лиге наций наши проведут 10 октября в Киеве. Будут принимать Германию.
Футбол. Календарь осенней части сезона
Чемпионат Украины 2020/2021. Премьер-лига
Второй тур
11 сентября, пятница
19.00 "Динамо", Киев — "Десна", Чернигов ТВ: "2+2"
12 сентября, суббота
14.00 "Днепр" — "Олимпик" ТВ: "Футбол 1"
17.00 "Колос" - "Львов" ТВ: "Футбол 1"
13 сентября, воскресенье
14.00 "Минай", Ужгород - "Александрия", Кировоградщина ТВ: "Футбол 1"
17.00 "Заря" — Мариуполь" ТВ: "2+2"
19.30" Ворскла", Полтава - "Ингулец", Петрово, Кировоградщина ТВ: "Футбол 1"
23 сентября, средняя
"Рух", Львов - "Шахтер", Донецк ТВ: "Футбол 1/2"
Третий тур
18 сентября, пятница
19.00 "Днепр" — "Мариуполь"
19 сентября, суббота
14.00 "Александрия" — "Ворскла"
17.00 "Ингулец" — "Десна"
19.30 "Динамо" — "Львов"
20 сентября, воскресенье
14.00 "Олимпик" - " Минай"
17.00 "Заря" — "Шахтер"
19.30 "Рух" — "Колос"
Четвертый тур
26 сентября, суббота - далее указан базовый день тура
"Ворскла" — "Мариуполь"
"Александрия" — "Днепр"
"Колос" — "Ингулец"
"Десна" — "Рух"
"Львов" — "Заря"
"Минай" - " Динамо"
"Шахтер" — "Олимпик"
Пятый тур
3 октября, суббота
"Ингулец — "Минай"
"Рух" - " Львов"
"Днепр" — "Ворскла"
"Олимпик" — "Александрия"
"Колос" — "Мариуполь"
"Динамо" — "Заря"
"Десна" — "Шахтер"
Шестой тур
17 октября, суббота
"Олимпик" — "Ворскла"
"Минай" - " Мариуполь"
"Александрия" — "Ингулец"
"Днепр" — "Десна"
"Заря" — "Колос"
"Рух" - " Динамо"
"Шахтер" — "Львов"
Седьмой тур
24 октября, суббота
"Ингулец" — "Мариуполь"
"Львов" — "Днепр"
"Колос" - "Минай"
"Десна" — "Олимпик"
"Заря" - "Рух"
"Динамо" — "Александрия"
"Ворскла" — "Шахтер"
Восьмой тур
31 октября, суббота
"Минай" - "Рух"
"Львов" — "Ворскла"
"Колос" — "Олимпик"
"Александрия" — "Десна"
"Ингулец" — "Заря"
"Днепр" — "Динамо"
"Шахтер" — "Мариуполь"
Девятый тур
7 ноября, суббота
"Движение" — "Ингулец"
"Олимпик" — "Мариуполь"
"Александрия" — "Львов"
"Днепр" — "Колос"
"Десна" - " Минай"
"Заря" — "Ворскла"
"Динамо" — "Шахтер"
Десятый тур
21 ноября, суббота
"Рух" - " Мариуполь"
"Минай" - " Днепр"
"Ворскла" - " Колос"
"Десна" — "Львов"
"Олимпик" — "Заря"
"Ингулец" — "Динамо"
"Шахтер" — "Александрия"
Одиннадцатый тур
28 ноября, суббота
"Ингулец" — "Олимпик"
"Львов" — "Мариуполь"
"Александрия" — "Рух"
"Колос" - " Десна"
"Минай" - " Заря"
"Динамо" - " Ворскла"
"Днепр" — "Шахтер"
Двенадцатый тур
5 декабря, суббота
"Львов" — "Ингулец"
"Олимпик" - "Рух"
"Колос" — "Александрия"
"Десна" - " Ворскла"
"Заря" — "Днепр"
"Мариуполь" — "Динамо"
"Шахтер" - " Минай"
Тринадцатый тур
12 декабря, суббота
"Ворскла — "Минай"
"Олимпик" — "Львов"
"Рух" - " Днепр"
"Десна" — "Мариуполь"
"Александрия" — "Заря"
"Динамо" - " Колос"
"Ингулец" — "Шахтер"
Матчи национальной команды в розыгрыше Лиги Наций
10 октября, суббота
Украина-Германия
13 октября, вторник
Украина-Испания
14 ноября, суббота
Германия-Украина
17 ноября, вторник
Швейцария-Украина
Лига чемпионов 2020/21
Третий, предпоследний, квалификационный раунд
15 сентября, вторник
"Динамо", Киев, Украина — АЗ, Алкмаар, Нидерланды
Групповой турнир стартует "Шахтер". Матчи по вторникам и средам
Жеребьевка-1 октября, четверг
Первый тур-20/21 октября
Второй тур - 27/28 октября
Третий тур — 3/4 ноября
Четвертый тур — 24/25 ноября
Пятый тур - 1/2 декабря
Шестой тур-8/9 декабря
Лига Европы 2020/21
Групповой турнир стартует "Заря". Матчи по четвергам
Жеребьевка-2 октября, пятница
Первый тур - 22 октября
Второй тур - 29 октября
Третий тур - 5 ноября
Четвертый тур - 26 ноября
Пятый тур - 3 декабря
Шестой тур - 10 декабря
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