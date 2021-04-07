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четверг, 08 апреля 2021 00:41

Сборная Украины недобрала очки в играх с Финляндией и Казахстаном

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- Всю ответственность за этот результат я беру на себя. Мы должны вернуться туда, с чего начали, — говорит 44-летний Андрей Шевченко, главный тренер сборной Украины по футболу.

Поводом для такого заявления стала домашняя ничья его команды против аутсайдера группы Казахстана — 1:1 в поединке квалификационного турнира Кубка мира-2022. Главная претензия к нашим футболистам — наплевательское отношение к реализации голевых моментов. Их было достаточно. Но забить смогли лишь раз. Позволили сопернику сравнять счет, наплевав на переход из атаки в оборону. И после этого, имея 30 минут времени, украинцы создали только один "железный" момент, чтобы одержать победу. "Напортил" нам и словенский арбитр Матей Юг. Он дважды мог назначать пенальти в ворота казахов. Один раз — 100-процентный.

Но если ты играешь вничью со 122-й командой в мировом рейтинге — оправданий быть не может. В турнире украинцы стартовали неудачно. Ничья в дебютном поединке с Францией давала шансы побороться за первое место в группе и прямой выход в финальную часть. Но такие же результаты во встречах с Финляндией и Казахстаном вернули нас к тому, что выше второго места Украина финишировать не сможет.

И это справедливо. Потому что в матче против Франции нам повезло. Украинцы ни разу не попали в створ ворот. Забили мяч благодаря рикошету. До этого не раз могли пропускать. Но уже при счете 1:1 в обороне сыграли хорошо.

Была оправдана тактика с тремя центральными защитниками во встрече с Францией. Мы контролировали поединок против непростой Финляндии, забили в конце игры. Доминировали против Казахстана.

Что плохо — "ступор" команды в двух последних матчах. С финнами - после того, как забили. С казахами - как пропустили. Остался непонятным невыход разыгрывающего Николая Шапаренко на встречу против Финляндии. С Казахстаном не оправдал надежд Богдан Михайличенко на позиции левого защитника.

В мартовских матчах из-за травм не могли быть задействованы опорник Тарас Степаненко, фланговые нападающие Андрей Ярмоленко и Виктор Цыганков, форвард Артем Беседин. Это резервы для усиления в июне, когда наши будут играть в финальной части Евро-2020/2021. Евгений Коноплянка в лучшем случае попадет в заявку на этот турнир. Реально - он уже не помощник команде.

Неплохо показал себя нападающий Мораес. В ключевой встрече с Финляндией он был лучший, а в прошлое воскресенье забил два гола полтавской "Ворскле" в матче чемпионата Украины.

Зато Марлос никогда не годился для поединков самого высокого уровня, а именно такие ожидаются на Евро, теперь у него спад формы.

Андрей Шевченко упорно не вызывает в команду Виталия Буяльского — одного из лидеров киевского "Динамо". Мол, не подходит под схему тренера. Однако разбрасываться игроками такого уровня Украина не может. В этом должен проявиться талант тренера — "вписать" классного футболиста в свою игровую модель. Если Буяльского не будет на Евро и Украина выступит там неудачно, Шевченко непременно это вспомнят.

Ближайший поединок сборной Украины — 23 мая против Бахрейна. Далее будем играть с Северной Ирландией 3 июня и Кипром — 7 июня. Все встречи контрольные — в рамках подготовки к Евро, где стартуем 13 июня против Нидерландов.

А матчи отбора на Кубок мира возобновятся 1 сентября.

Футбол. Кубок мира-2022. Квалификационный турнир. Группа D

Первый тур

Франция — Украина — 1:1

Финляндия — Босния — 2:2

Второй тур

Украина — Финляндия — 1:1

Казахстан — Франция-0: 2

Третий тур

Украина — Казахстан — 1:1

Босния — Франция-0: 1

Четвертый тур

1 сентября, среда

Казахстан-Украина

Франция-Босния

Пятый тур

4 сентября, суббота

Украина-Франция

Финляндия-Казахстан

Шестой тур

7 сентября, вторник

Франция-Финляндия

Босния-Казахстан

Седьмой тур

9 октября, суббота

Финляндия-Украина

Босния-Казахстан

Восьмой тур

12 октября, вторник

Украина-Босния

Казахстан-Финляндия

Девятый тур

13 ноября, суббота

Босния-Финляндия

Франция-Казахстан

Десятый тур

16 ноября, вторник

Босния-Украина

Финляндия-Франция

Примечание: в финальную часть выходит победитель группы. Вторая команда попадает в стадию матчей на вылет, которые состоятся в два раунда в марте 2022 года.

Автор: Роман ШАХРАЙ
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