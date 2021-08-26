Поколение Зверева против Джоковича

11 июля проходил финальный матч Уимблдонского теннисного турнира. Во время игры моей матери позвонила сестра и спросила, что та делает.

- Играю в теннис, - ответила мать.

Поединок выиграл серб Новак Джокович.

30 августа стартует открытый чемпионат США. Исторические соперники Джоковича - швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль - не сыграют из-за травм. Это означает, что только серб в этом году в Нью-Йорке будет иметь шанс выиграть 21-й "Шлем" и впервые в истории обойти двух конкурентов. А еще лучший теннисист мира замахивается на Календарный Шлем - выигрыш всех четырех основных турниров 2021-го. Такого с 1969 года, когда теннис стал профессиональным, не делал никто.

Основной соперник - немец Саша Зверев. Он показывает лучший теннис в мужском туре. Выиграл золото Олимпийских игр - победил в полуфинале Джоковича. Впоследствии закрепил успех на представительском турнире в Цинциннати. Другие претенденты на титул в Нью-Йорке - россиянин Даниил Медведев и грек Стефанос Циципас.

Все они на 10 лет моложе Джоковича, которому 34. Серб сумел достичь успехов в противостоянии с теннисистами своего поколения и продолжает схватку со следующим. В этом году Новак победил Зверева на открытом чемпионате Австралии, Циципаса - Франции. Этим только приумножил их желание победить ветерана в пятисетовом формате, который действует только на турнирах "Большого шлема".

А мать после Уимблдона перенесла острый инфаркт и пока не готова "играть в теннис".