Откровенный Шевченко

Вздрагиваю от ночного звонка на вайбер. Звонит друг из Минска. Его, болельщика "Милана", в этот поздний час взволновало заявление Андрея Шевченко. Главный тренер сборной Украины в конце прошлой недели прилетел из Лондона, где живет, в Италию на презентацию автобиографии.

Там раздал кучу интервью итальянским журналистам. А с ними "Шева" гораздо откровеннее, чем с украинской прессой. Нет, заявить, что "тренировать" Милан "- это мечта", Андрей Николаевич мог и нашим. Но "после Евро буду смотреть по сторонам" - такое могли услышать только на Апеннинах.

Я говорю белорусу, что это должно было произойти прошлым летом, но помешала эпидемия. Что Шевченко-тренер, подписав новый контракт с Украинской ассоциацией футбола, предусмотрел возможность расторжения договора - если ему поступит предложение от клуба, в котором прошли лучшие годы Шевченко-футболиста.

Того игрока, обладателя "Золотого мяча-2004", он обожал. Но как в тренере сомневается. Смущает неумение публично выражать мысли.

Я успокаиваю товарища. Говорю, что общался с Андреем Николаевичем не под диктофон, и с красноречием у него все в порядке.

Не убеждаю. Он все равно предпочитает видеть тренером Симоне Индзаги из "Лацио". Я логику понимаю. И одновременно понимаю, что нынешний тренер команды Стефано Пиоли сохранит место, только если "Милан" попадет в Лигу чемпионов в следующем сезоне.

И после него должен быть Шевченко, а не Индзаги.