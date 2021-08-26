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пятница, 27 августа 2021 00:26

"Остаться в должности Петракову поможет чудо"

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1 сентября сборная Украины по футболу сыграет с Казахстаном выездной матч отбора к Кубку мира-2022. Поединок станет дебютным для 64-летнего Александра Петракова. Неделю тому назад его назначили тренером команды. Заменил на посту Андрея Шевченко. Срок действия контракта специалиста не определен. Ожидается, что его заменит Сергей Ребров, как только расторгнет соглашение с клубом "Аль Айн", который представляет Объединенные Арабские Эмираты.

- Руководитель украинского футбола Андрей Павелко заявлял, что хочет видеть в сборной Реброва, - говорит 36-летний Дмитрий Литвинов, заместитель главного редактора интернет-портала ua.tribuna.com. - Договориться не получилось. Только тогда вспомнили о Петракове.

Каковы его перспективы в национальной команде?

- Начало отбора на Кубок мира вышло неудачным - три очка в трех матчах свидетельствуют, что занять первое место в группе вряд ли получится. А со стыковыми матчами за проход на Кубок мира у Украины сложные отношения (в 1997, 2001 и 2013 проигрывали Хорватии, Германии и Франции. - ГПУ).

Надо ждать Реброва в сборной по завершении отборочного цикла на Кубок мира.

Петраков будет строить новую сборную или продолжит начатое Шевченко?

- Вряд ли будет ломать все под себя. Сначала надо заработать определенный авторитет в команде, которая за пять лет привыкла к другой манере игры. Кадровый потенциал сборной будет склонять любого из тренеров играть в комбинационный футбол. Сильнее всего наши исполнители - в полузащите и атаке.

Назначение Петракова означает отказ от амбиций поехать в Катар, где состоится финальная часть, ради омоложения сборной?

- На последнем Евро по среднему возрасту игроков Украина входила в четверку самых "молодых" команд. В значительном омоложении не нуждается. Тянуть молодежь во взрослую команду ради самого процесса - сомнительная идея.

Петраков в 2019-ом выиграл молодежный Кубок мира. Кто из игроков той команды может стать основным в сборной?

- Нападающий Владислав Супряга, если заиграет в "Дженоа", а не исчезнет в дубле "Динамо". Вратарь Андрей Лунин при условии, что уйдет из "Реала". Центральный защитник Денис Попов, если перестанет травмироваться и начнет больше думать о футболе. Правый защитник Ефим Конопля, если "Шахтер" продаст Додо. Есть левый защитник Виктор Корниенко и атакующий полузащитник Сергей Булеца, но на позиции первого все и так неплохо. У второго много игровых недостатков.

У Петракова нет опыта работы со взрослыми. Это не станет проблемой?

- Петраков фактически 20 лет не работал главным тренером во взрослых командах. Придется привыкать, что футболисты, которые играют в топ-клубах украинской премьер-лиги, "Манчестер Сити", "Бенфике" и "Аталанте" - не будут заглядывать в рот. Манера общения должна быть другая, а от нее так просто не избавишься. Плюс статус временного тренера намекает, что остаться в должности поможет разве что чудо. Будет трудно.

Реально ли подготовить сборную к матчам за две недели после назначения на должность?

- Да. Если не разрушать все, что было раньше. Футбол сборных не предусматривает супер-хитростей во время квалификации. Казахстан должны побеждать и без тренера. Дальше (4 сентября принимаем Францию. - ГПУ) будет интереснее.

Футбол. Кубок мира-2022. Квалификационный турнир. Группа D

Первый тур

Франция - Украина - 1: 1

Финляндия - Босния - 2: 2

Второй тур

Украина - Финляндия - 1: 1

Казахстан - Франция - 0: 2

Третий тур

Украина - Казахстан - 1: 1

Босния - Франция - 0: 1

Четвертый тур

1 сентября, среда

Казахстан - Украина

Франция - Босния

Пятый тур

4 сентября, суббота

Украина - Франция

Финляндия - Казахстан

Шестой тур

7 сентября, вторник

Франция - Финляндия

Босния - Казахстан

Седьмой тур

9 октября, суббота

Финляндия - Украина

Босния - Казахстан

Восьмой тур

12 октября, вторник

Украина - Босния

Казахстан - Финляндия

Девятый тур

13 ноября, суббота

Босния - Финляндия

Франция - Казахстан

Десятый тур

16 ноября, вторник

Босния - Украина

Финляндия - Франция

Примечание: в финальную часть выходит победитель группы. Вторая команда попадает в стадию матчей на вылет, которые состоятся в два раунда в марте 2022 года.

Автор: Сергей ТИЩЕНКО
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