Основным нападающим "Динамо" будет Беседин

Киевское "Динамо" завершило первый зимний сбор. Прошел в Объединенных Арабских Эмиратах.

В ОАЭ подопечные тренера 75-летнего Мирчи Луческу провели три матча. Уступили чемпиону Польши "Легии" - 0:2. С таким же счетом победили чемпиона Беларуси, солигорский "Шахтер", и сыграли вничью со сборной Иордании - 0:0.

Луческу пытается отработать позиционную атаку. Защитники располагаются вдали от штрафной, команда пытается контролировать мяч. Подобранные соперники в товарищеских матчах играют от обороны - то, что надо Луческу. Потому что большинство команд украинской премьер-лиги действуют в подобной манере.

Результаты не имеют особого значения. Команда работала под нагрузкой. Даже в день матчей тренировалась. Было видно, что игроки устали. Не хватало резкости.

Новичков нет. Вернувшийся из аренды бразилец Сидклей, который играл слева в обороне. Но он еще не до конца понимает требования тренера. Не всегда надежно играет в обороне. Пока Александр Караваев выглядит убедительнее. Неплохо показал себя Клейтон - атакующий полузащитник, соотечественник Сидклея. Он забил первый мяч "Динамо" в новом году. Способен усилить игру со скамьи запасных.

Виталий Миколенко сыграл определенное время в двух матчах на месте опорного полузащитника. Луческу ищет возможности усиления этой позиции. Летний новичок Тудор Белуце снова травмирован. Румын рискует пропустить всю подготовку ко второй части сезона. Его перспективы в команде сомнительны. Поэтому до сих пор нет замены Сергею Сидорчуку на позиции опорного полузащитника.

Никуда не делись проблемы в атаке. Владислав Супряга продолжает играть слабо. Пока трудно другому форварду Артему Беседину. Он год не играл из-за дисквалификации за употребление запрещенного препарата. "Динамо" забило два мяча в трех матчах. Оба - после грубых ошибок от соперника. Команда старается больше атаковать на флангах. У Беседина в таком футболе больше шансов стать основным. В отличие от Супряги, он способен вести силовую борьбу в штрафной соперника и бороться за фланговые передачи.

Травмы остаются самой большой проблемой команды. Николай Шапаренко пропустил часть сборов из-за повреждения. Его отсутствие серьезно влияет на игру команды, теряется скорость продвижения мяча. Левый нападающий Беньямин Вербич выбыл на две-три недели. Александр Тимчик еще не начал полноценно работать с общей группой. Большого выбора игроков у Луческу опять нет.

На второй сбор динамовцы отправятся 29 января. Пройдет в Турции, продлится полторы недели. Планируется шесть контрольных матчей. Они должны определить основной состав на вторую часть сезона, который начнется 13 февраля.