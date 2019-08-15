Михайличенко заменит Хацкевича

Киевское "Динамо" проиграло бельгийскому "Брюгге" противостояние в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов с общим счетом - 3: 4. Ответный матч в Киеве закончился вничью - 3: 3. Выездной динамовцы проиграли - 0: 1.

После киевского поединка владелец "Динамо" Григорий Суркис вызвал к себе главного тренера, 45-летнего Александра Хацкевича, и сообщил об увольнении его и помощников - Олега Лужного и Максима Шацких. Президент клуба Игорь Суркис присутствовал при этом разговоре, но молчал.

У Суркисов не было готовой кандидатуры на замену Хацкевичу. Дали помощникам задание искать специалиста из Германии или Восточной Европы. К зиме должность главного тренера должен был занимать Алексей Михайличенко, 46 лет. Он согласился, но выдвинул условия - быть полноценным, а не временным наставником команды. Однако очевидно, что Григорию Суркису удастся убедить Михайличенко.

Команда Александра Хацкевича в ответном поединке против "Брюгге" хорошо сыграла 20 минут.

"Динамо" имело преимущество в середине поля, пыталось быстро отбирать мяч после его потери, переводить его на фланги и оттуда простреливать. При таких условиях лучше всего проявил себя левый защитник Виталий Миколенко. С его передачи Виталий Буяльский открыл счет на пятой минуте. "Динамо" на таком уровне провело еще минут 15, оказывая давление на левом флангом атаки. Далее стало окончательно ясно - на большее команда Хацкевича не способна, так как слишком мало тренерского влияния на ее игру. "Брюгге" еще не перехватил инициативу, но сумел сравнять счет после розыгрыша углового. Во втором тайме приговор "Динамо" Хацкевича был вынесен после 50-й минуты. Владимир Шепелев - один из лучших игроков киевлян на старте сезона - снова вывел команду вперед. Хозяевам нужно было забивать еще один мяч, однако контроль над матчем установил соперник. Хацкевич пытался повлиять заменами. Неплохо проявил себя нападающий Артем Беседин. Однако перестройка схемы игры не улучшила ее качество. Хуже классом футболистов бельгийский клуб не имел особых хлопот, чтобы удержать благоприятный для себя счет.

Еврокубковый сезон для "Динамо" не закончен. Команда будет играть в групповом турнире Лиги Европы. Жеребьевка состоится 30 августа, первые матчи пройдут 19 сентября.

Футбол. Лига чемпионов. 2019/2020

Третий, предпоследний, квалификационный раунд

Ответный матч

"Динамо", Киев, Украина - "Брюгге", Бельгия - 3:3 (1:1)

13 августа. Киев. НСК "Олимпийский". 42152 зрителей, рассчитанный на 70 050. +27 °C.

Судья Иван Бебек, Хорватия

"Динамо": Бойко - Кенджора, Бурда, Кадар, Миколенко - Шепелев (Сол 83), Буяльский - Вербич (Беседин, 68), Андриевский (Де Пена, 46), Цыганков-к - Родригес. Тренер: Александр Хацкевич, Беларусь

"Брюгге": Миньйоле - Мата, Мехеле, Дели, Соболь - Формер-к, Ванакен, Ритс - Бонавентуре (Диатто, 52), Тау, Окереке (Опенда, 81). Тренер: Филипп Клеман

Голы: Буяльский, 5, Дели, 38, Шепелев, 50, Формер, 88, Мехеле, 93, в свои ворота, Опенда, 90 + 5

Предупреждение: Тау, 9, Мата, 22 Миколенко, 55, Кадар, 57, Бурда, 60, Окереке, 79, Ванакен, 86, Опенда, 90 + 6

Удаление: Бурда, 82, Тау, 84 - повторные предупреждения

Первый матч - 0: 1