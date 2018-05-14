В ночь на воскресенье, 13 мая, Василий Ломаченко установил мировой рекорд. 30-летний украинец выиграл чемпионский титул в третьей весовой категории за 12 поединков. Значительно быстрее, чем кто-либо до него. Предыдущий рекорд принадлежит японцу Казуто Иока. В апреле 2015 года он стал обладателем титула в третьем весе в своем 18-ом бою.

Соперника венесуэльца Хорхе Линареса, 32 года, нокаутировал в 10-ом раунде. Отобрал у него титул Всемирной боксерской ассоциации в легком весе.

Бой состоялся на 20-тысячной арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке, США. Транслировался на канале "И-Эс-Пи-Эн" и показал наивысший рейтинг на американском телевидении среди всех боксерских поединков 2018 года.

До боя Василий имел 10 побед — восемь из них нокаутом, и одно поражение. Его соперник — 44 победы, 27 нокаутов, три поражения.

На старте поединка Ломаченко много маневрировал, изучал соперника. С третьего раунда начало сказываться его преимущество.

В четвертом украинец действовал очень быстро, "расстреливал" оппонента с разных позиций и под разными углами. В пятом раунде длилось тотальное доминирование Василия. Линарес не успевал за ним.

Ход боя изменился в шестом раунде. В конце его венесуэлец поймал Ломаченко коротким прямым навстречу в голову — нокдаун. Василий сразу поднялся и не выглядел шокированным. Для украинца это был второй нокдаун в карьере. Первый произошел 12 лет назад, в бою с россиянином Владимиром Родионовым. Тогда Ломаченко поднялся с пола и победил нокаутом.

После нокдауна от Линареса Василий стал действовать осторожнее и с дистанции. Выбрасывал много легких ударов, на что соперник отвечал силовыми. В ночь боя венесуэлец был тяжелее украинца на 6,35 кг — 68,95 против 62,6. Его удары были ощутимыми для Ломаченко. Особенно — в девятом раунде, когда прошла комбинация в голову.

Однако дальше проявилась лучшая функциональная готовность украинца. В 10-ом раунде он провел несколько четких комбинаций и закончил бой острым ударом по печени — технический нокаут.

На момент остановки боя у судей было равновесие на карточках — 86:84, 84:86, 85:85.

Ломаченко довел свою победную серию до 10 поединков — все были титульными.

Победа принесла Василию не только пояс Всемирной боксерской ассоциации, но и отличие американского журнала "Ринг".

Им до боя владел Линарес. Ломаченко стал третьим украинцем, который получил приз от "Ринга". Ранее его получали Виталий и Владимир Кличко.

В начале недели журнал "Ринг" обновит рейтинг лучших боксеров независимо от весовой категории. Его считают самым престижным. Ломаченко первым из украинцев имеет шанс возглавить список, поднявшись с третьего места.

Промоутер Василия Боб Арум объявил дату и место его следующего боя — 25 августа в Инглвуде, США. Самый вероятный соперник — чемпион по версии Всемирной боксерской организации мексиканец Раймундо Бельтран. Ломаченко может впервые выйти на объединительный поединок.