Украинская ассоциация футбола назвала Тайсона лучшим футболистом 2019 года. Того самого Тайсона, который прославился на весь мир публично показанным украинским болельщикам средним пальцем правой руки. Ну как после этого не назвать его номером один?

То, что лучшего футболиста УАФ будет выбирать между игроками "Шахтера", не было ни для кого секретом. Поэтому ждать официального завершения футбольного года не имело смысла. Хотя вполне вероятно, что в последних матчах года кто-то из украинских футболистов, или из тех, кто играет в Украине, может показать что-то невероятное. Например, Виктор Коваленко возьмет и забьет пять мячей в ворота итальянской "Аталанты" в матче Лиги чемпионов! Почему нет? У этого игрока, если верить Андрею Шевченко, колоссальный потенциал! Может, этот заметный пока лишь немногим потенциал именно теперь и раскроется? И что тогда делать с титулом лучшего?

А если серьезно, то присуждение пожилому уже, по футбольным меркам, бразильцу титула лучшего в Украине выглядит, на мой взгляд, еще одной попыткой поднять цену на этот футбольный товар. Чтобы Тайсон не просто так ушел из "Шахтера", а хотя бы за какие-то деньги. Но не думаю, что это поможет. Его уже делали "игроком сборной Бразилии" с примерно той же целью.

Радует в этой довольно мерзкой процедуре лишь одно - Тайсон с его публичными слезами и "факами" хотя бы не украинец. А мог бы! Почему нет? Хорошо, что агенты "заиграли" его за Бразилию. А то был бы у нас еще один патриот за компанию с Мораесом и Марлосом. Поэтому после помпезной в отдельных местах церемонии УАФ награждения Тайсона мне стыдно только за эту организацию. Если бы лучшим признали того же Мораеса, стыдно было бы за всю Украину. Поэтому хорошо, что Тайсон - не украинец и уже никогда им не будет.