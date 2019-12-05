Хорошо, что Тайсон не украинец

 
Ексклюзивы
1/5
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
Просмотров: 144
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Просмотров: 4005
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 6660
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Просмотров: 19584
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6336
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 387
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 3142
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 1269
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
1 Просмотров: 1197
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1260
Фото
Все фото
2
2
2
2
2
&quot;Динамо&quot; побеждает благодаря молодым футболистам
"Динамо" побеждает благодаря молодым футболистам
Пятов должен оставаться основным вратарем &quot;Шахтера&quot; и сборной Украины
Пятов должен оставаться основным вратарем "Шахтера" и сборной Украины
Украина стартует в Лиге наций матчем против Чехии
Украина стартует в Лиге наций матчем против Чехии
По составу &quot;Аякс&quot; превосходит &quot;Динамо&quot;
По составу "Аякс" превосходит "Динамо"
&quot;Динамо&quot; выиграло борьбу за нападающего у &quot;Манчестер Сити&quot; и &quot;Ромы&quot;
"Динамо" выиграло борьбу за нападающего у "Манчестер Сити" и "Ромы"
Интервью
1/5
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 6660
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2016
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2367
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6336
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 990
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
05 декабря 2019
Просмотров: 108
Винайдення велосипеда
Чогось воно так, що прислів'я, приказки й тому подібну фразеологію я змалку та й досі сприймаю бук­вально. Тобто прихований у словах смисл ...
пятница, 06 декабря 2019 00:05

Хорошо, что Тайсон не украинец

  Комментировать

Украинская ассоциация футбола назвала Тайсона лучшим футболистом 2019 года. Того самого Тайсона, который прославился на весь мир публично показанным украинским болельщикам средним пальцем правой руки. Ну как после этого не назвать его номером один?

То, что лучшего футболиста УАФ будет выбирать между игроками "Шахтера", не было ни для кого секретом. Поэтому ждать официального завершения футбольного года не имело смысла. Хотя вполне вероятно, что в последних матчах года кто-то из украинских футболистов, или из тех, кто играет в Украине, может показать что-то невероятное. Например, Виктор Коваленко возьмет и забьет пять мячей в ворота итальянской "Аталанты" в матче Лиги чемпионов! Почему нет? У этого игрока, если верить Андрею Шевченко, колоссальный потенциал! Может, этот заметный пока лишь немногим потенциал именно теперь и раскроется? И что тогда делать с титулом лучшего?

А если серьезно, то присуждение пожилому уже, по футбольным меркам, бразильцу титула лучшего в Украине выглядит, на мой взгляд, еще одной попыткой поднять цену на этот футбольный товар. Чтобы Тайсон не просто так ушел из "Шахтера", а хотя бы за какие-то деньги. Но не думаю, что это поможет. Его уже делали "игроком сборной Бразилии" с примерно той же целью.

Радует в этой довольно мерзкой процедуре лишь одно - Тайсон с его публичными слезами и "факами" хотя бы не украинец. А мог бы! Почему нет? Хорошо, что агенты "заиграли" его за Бразилию. А то был бы у нас еще один патриот за компанию с Мораесом и Марлосом. Поэтому после помпезной в отдельных местах церемонии УАФ награждения Тайсона мне стыдно только за эту организацию. Если бы лучшим признали того же Мораеса, стыдно было бы за всю Украину. Поэтому хорошо, что Тайсон - не украинец и уже никогда им не будет.

Автор: Николай НЕСЕНЮК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Хорошо, что Тайсон не украинец». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Зинченко нужно уходить из команды
Зинченко нужно уходить из команды
 Просмотров: 10737
Под надежной защитой: показали трогательную связь между детьми и домашними животными
Под надежной защитой: показали трогательную связь между детьми и домашними животными
20
 Просмотров: 10260
Ученики прыгали из окон на авто: в Одессе горит колледж
Ученики прыгали из окон на авто: в Одессе горит колледж
21
 Просмотров: 8407
&quot;Это разрыв&quot;: Тина Кароль показала секс в откровенном боди
"Это разрыв": Тина Кароль показала секс в откровенном боди Просмотров: 7929
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
24
 Просмотров: 6660
Спорт
Нидерланды играют в контроль мяча, Австрия - в силовой футбол
Нидерланды играют в контроль мяча, Австрия - в силовой футбол
Месси получил "Золотой мяч"
Месси получил "Золотой мяч"
Главный стадион Евро-2020 имеет 2618 туалетов
Главный стадион Евро-2020 имеет 2618 туалетов Просмотров: 54
На Евро-2020 Украина сыграет с Нидерландами и Австрией
На Евро-2020 Украина сыграет с Нидерландами и Австрией Просмотров: 90
Футбольная кукуруза
Футбольная кукуруза Просмотров: 63
Больше всего комментируют
5
Украинский музыкант пожаловался на притеснения русскоязычных и работяг Донбасса
5
У Зеленского хотят менять Конституцию, ссылаясь на "Минск"
4
Кабмин назначил нового главу Института нацпамяти – Вятрович предупредил об опасности
3
Минобороны согласилось уничтожить часть военных самолетов
3
Мир, или настоящая стена – боевикам и России поставили ультиматум
Голосов: 638
Голосование Главное спортивное событие года для Украины?
  • 1) победа футбольной сборной на Кубке мира среди 20-летних
  • 2) выход команды Андрея Шевченко на Евро-2020
  • 3) перемога Дмитра Підручного на чемпіонаті світу з біатлону
  • 4) победы Василия Ломаченко и Александра Усика
  • 5) Элина Свитолина сыграла в полуфинале двух турниров "Великого Шлема"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua