Главным тренером сборной Украины по футболу стал Александр Петраков

17 августа главным тренером сборной Украины по футболу назначили 64-летнего Александра Петракова. Он повезет команду на ближайшие официальные матчи отбора к Кубку мира-2022. Сыграем 1 сентября на выезде с Казахстаном, 4 сентября в Киеве будем принимать Францию.

Петраков - компромиссная фигура на этом посту. 31 июля закончился контракт у его предшественника Андрея Шевченко. Продлевать он отказался из-за худших финансовых условий. Руководитель украинского футбола Андрей Павелко хотел назначить на должность Сергея Реброва. Но тот в начале июня заключил годичное соглашение с "Аль-Айном", Объединенные Арабские Эмираты, и расторгнуть его не смог. Кандидатура Мирона Маркевича отпала - тот обиделся за выбор Павелко в пользу Реброва. Алексей Михайличенко отказался, заявил, что его тренерская карьера закончена.

- Ни один тренер не захочет себя уничтожить на этом посту. Но я готов. Это нужно не мне, а стране. Отказаться не могу, - говорит Петраков.

Его контракт не имеет сроков. Расчет такой, что следующим летом тренером станет Ребров.

Главное достижение Петракова - выигрыш Кубка мира среди молодежных команд-2019. На взрослом уровне он по-настоящему нигде не работал. Именно поэтому назначение сомнительное. Но может оправдаться. В 2012-ом сборную Украины принял Михаил Фоменко, потому что ни с кем другим договориться не смогли. Исправил ситуацию в группе отбора на Кубок мира и уступил только в стыковых матчах Франции. Сейчас ситуация подобная. После домашних ничьих против Финляндии и Казахстана у нас небольшие шансы даже на второе место в группе. Не получится у Петракова - никто его не упрекнет. Если же добьется успеха - снова станет героем, но уже "национального", а не "молодежного" уровня.

Петраков - мотиватор, умеет найти подход к игрокам, имеет прекрасную интуицию. Его команды играют в оборонительный футбол - с тремя центральными защитниками и резким выходом в контратаку. Лидерам сборной Украины - Александру Зинченко и Руслану Малиновскому - такой стиль не подходит. Шевченко настаивал на контроле мяча. Но на Евро-2020/2021 его план не сработал. Успеха сборная достигла, когда стала играть от обороны. В этом шанс и для Петракова.