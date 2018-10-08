Двое украинцев возглавляют рейтинг лучших в своем виде спорта

На летней Олимпиаде-2016 Украина заняла 31-е общекомандное место. В игровых видах спорта представлена не была. На зимних Играх в этом году мы были 21-ми благодаря единственной медали Александра Абраменко. На Кубке мира по футболу сыграли только в 2006 году, на Евро-2016 стали наихудшей командой.
Но это не значит, что у нас нет спортсменов наивысшего уровня.
Александр Усик, 31 год, бокс
Олимпийский чемпион Лондона-2012, абсолютный чемпион мира по боксу среди тяжеловесов, лучший спортсмен Украины 2012 года.
Родился в Симферополе. Занимался футболом, но в 15 лет пришел в секцию бокса.
— На первой тренировке меня сильно побили, — вспоминает. — Я завелся. Стал ходить на занятия ежедневно. Выдерживал по нескольку часов тренировок.
24-летний Александр выиграл звание чемпиона мира среди любителей в 2011-м. В следующем году выиграл Олимпиаду. В финале победил итальянца Клементо Руссо. После победы станцевал гопак.
Первую значимую победу в профи одержал в сентябре 2016 года. В тяжелом бою преодолел действующего чемпиона Всемирной боксерской ассоциации — поляка Кшиштофа Гловацкого. Через год нокаутировал немца Марка Хука. В полуфинале и финале Мировой лиги побил латыша Майриса Бриедиса и россиянина Мурата Гассиева. Получил кубок Мохаммеда Али. Готовится к бою с англичанином Тони Белью, запланированному на 10 ноября.
Андрей Ярмоленко, 28 лет, футбол
Родился в российском Ленинграде, где проживали родители. Первые шаги в футболе предпринял в Чернигове. В 13 лет парня позвали в "Динамо". Однако он не выдержал конкуренции и вернулся в Чернигов. Во второй раз приехал в Киев в 16. Дебютировал за первую команду в мае 2008-го. Стабильно играть начал осенью 2009 года. Тогда же дебютировал за сборную. Автор самого быстрого, на 15-й секунде, и самого позднего, на 97-й минуте, голов сборной Украины. Всего в 79 матчах забил 36 мячей, это второй показатель после Андрея Шевченко.
Осенью 2017-го перешел в немецкую "Боруссию" из Дортмунда. Хорошо дебютировал — гол в Лиге чемпионов "Тоттенхэму", а затем травмировался и потерял место в основном составе. Этим летом перешел в английский "Вест Хэм". В матче с "Эвертоном" 16 сентября забил свои первые два мяча.
Ольга Харлан, 28 лет, фехтование на саблях
Олимпийская чемпионка-2008, трехкратная чемпионка мира, бронзовый призер Олимпиады-2012, лучшая спортсменка Украины 2012 года, нынешняя обладательница Кубка мира.
Знаменитой стала после Олимпиады в Пекине, где женская сборная Украины, уступая в четвертьфинале китаянкам 11 баллов, сумела выиграть матч и соревнование в целом. Наибольший вклад сделала тогда именно Ольга.
Родилась в Николаеве. В секцию ее привел крестный отец — профессиональный саблист. Ольга говорит, что имеет жесткий мужской стиль. После "бронзы" на Олимпиаде-2012 Харлан предлагали сменить гражданство. Давали дом, машину, деньги, но Ольга отказалась.
— Я люблю свою страну, — говорит.
Элина Свитолина, 24 года, теннис
Лучшая теннисистка Украины всех времен. Родилась в Одессе в семье спортсменов. Сначала родители возлагали надежды на брата Элины — Юлиана. Дочку брали на тренировку, чтобы не скучала дома.
В детстве была дисциплинирована. Лишь раз опоздала на тренировку.
На Олимпиаде в Рио-2016 сенсационно обыграла американку Серену Уильямс — лучшую теннисистку современности.
Первый турнир выиграла в 2013-м. В прошлом году победила на пяти соревнованиях. В 2018-м — на трех.
В прошлом году входила в тройку лучших теннисисток мира. В настоящее время — пятая.
Святослав Михайлюк, 21 год, баскетбол
Родился и вырос в Черкассах. Играл в баскетбол за местную гимназию №1, "Черкасских Мартышек". В 17 лет дебютировал за сборную на Кубке мира-2014. Стал самым молодым игроком в истории соревнований. Отказал "Реалу" и "Барселоне" и тогда же поступил в Канзасский университет, США.
Летом 2018-го выставил свою кандидатуру на драфт, и его выбрал самый популярный клуб планеты — "Лос-Анджелес Лейкерс". Является одноклубником лучшего баскетболиста мира — Леброна Джеймса.
В США парня называют на американский лад — Сви Маккейлок.
Ежегодно приезжает на последний звонок в родную школу.
— Не могу отказать, когда меня приглашают директор и учитель физкультуры, — говорит.
Михаил Романчук, 22 года, плавание
Детство Михаил провел в Аргентине, куда родители выехали на заработки. С 2 до 6 лет говорил исключительно на испанском. Вернувшись, язык забыл, но серьезно взялся за плавание, где достиг больших успехов.
Специализируется на дистанциях 400, 800 и 1500 м. На последней получил "серебро" Чемпионата мира-2017.
На нынешнем чемпионате Европы выиграл три медали — "золото" на 400 и 800 м и "серебро" на 1,5 км.
Михаилу предлагали сменить гражданство и выступать за Азербайджан, но он отказался.
Юлия Джима, 28 лет, биатлон
Киевлянка, олимпийская чемпионка Сочи-2014 в эстафете. В целом 19 раз была на подиумах Кубка мира. Родилась в семье спортсменов. Отец — Валентин Джима был участником Олимпиады-1994. Образцом в биатлоне считала норвежца Уле-Эйнара Бйорндалена. Первые награды выиграла в 2012 году, когда попала в призеры на эстафетных гонках. Это ее любимая дисциплина. Не любит спринт.
В конце неудачного сезона 2017/18 заявляла об окончании карьеры, но впоследствии передумала.
Богдан Бондаренко, 29 лет, прыгун в высоту
Бронзовый призер Олимпиады в Рио, бывший чемпион мира и Европы, автор национального рекорда — 2,42 м.
Самый удачный сезон был в 2013 году. Победил на чемпионате мира в Москве — 2,41 м. Бронзовый призер Олимпиады-2016.
Два года назад травмировал колено. С того времени не может прийти в форму. Нынешний сезон пропустил, потому что хотел залечить травму.
Василий Ломаченко, 30 лет, бокс
Действующий чемпион мира в легком весе, двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира. Лучший боксер мира независимо от весовой категории.
Провел в любителях 396 боев и только раз испытал поражение. Это произошло на первом Чемпионате мира-2007. В финале 19-летний Ломаченко по очкам проиграл россиянину Альберту Селимову. В следующем году взял реванш на Олимпиаде.
В 2013-м перешел в профессионалы. Проиграл во втором бою мексиканцу Орландо Салидо по очкам. С тех пор выиграл 10 поединков. Следующий ожидается 10 декабря.
Дарья Билодид, 17 лет, дзюдо
Родилась в семье дзюдоистов. Ее отец Геннадий был чемпионом Европы и бронзовым призером мирового первенства. Он же стал первым тренером Дарьи.
— В школе ребята меня боялись, — рассказывает.
Мечтает стать спортивным журналистом. Учится в столичном университете им. Тараса Шевченко.
— Мне легко даются языки. Хорошо знаю английский, хочу выучить испанский или немецкий. Французский слишком сложен, — говорит Дарья.
В сентябре на первенстве мира в полуфинале победила олимпийскую чемпионку Паулу Парето из Бразилии, а в финале — японку Фуну Тонаки — иппоном, наивысшей оценкой в дзюдо.
Возглавляет рейтинг лучших дзюдоисток мира независимо от весовой категории.
Олег Верняев, 25 лет, гимнастика
Двукратный обладатель Кубка мира-2015, 2017. Олимпийский чемпион-2016 в упражнениях на брусьях, серебряный призер абсолютного первенства.
Родился в Донецке. Первый успех — "серебро" чемпионата Европы-2012. Через два года стал абсолютным чемпионом Европы и чемпионом мира на параллельных брусьях.
Сезон 2018 года пропускает, потому что лечит травму.
Александр Абраменко, фристайл, 30 лет
Олимпийский чемпион-2018.
Рядом с домом Александра Абраменко в Николаеве был трамплин для водных видов спорта, батут, гимнастическая дорожка, кольца и брусья.
— Когда я начал прыгать с горки, понятия не имел, что фристайл — зимний вид спорта. Как узнал, стало еще интереснее.
Принимал участие в четырех Олимпиадах.
Юрий Чебан, 32 года, гребля на каноэ
Двукратный олимпийский чемпион — 2012, 2016.
В 2012-м долго лидировал на 200-метровке, но на финише его почти догнал россиянин Алексей Коровашков. Именно того начали поздравлять трибуны. Однако фотофиниш подтвердил победу украинца. Преимущество Чебана составляло 6 тысячных секунды.
На Играх-2016 в финал проходили двое лучших, которые в полуфиналах заняли третьи места. Чебан был третьим, но судьи неожиданно отдали преимущество четвертому месту, которое занял представитель Чехии. Несправедливость устранили за несколько часов до финального заезда. Чебан победил.
Тренируется в Киеве и Днепре. Мечтает об участии в Олимпиаде-2020.
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