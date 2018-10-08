Двое украинцев возглавляют рейтинг лучших в своем виде спорта

На летней Олимпиаде-2016 Украина заняла 31-е общекомандное место. В игровых видах спорта представлена не была. На зимних Играх в этом году мы были 21-ми благодаря единственной медали Александра Абраменко. На Кубке мира по футболу сыграли только в 2006 году, на Евро-2016 стали наихудшей командой.

Но это не значит, что у нас нет спортсменов наивысшего уровня.

Александр Усик, 31 год, бокс

Олимпийский чемпион Лондона-2012, абсолютный чемпион мира по боксу среди тяжеловесов, лучший спортсмен Украины 2012 года.

Родился в Симферополе. Занимался футболом, но в 15 лет пришел в секцию бокса.

— На первой тренировке меня сильно побили, — вспоминает. — Я завелся. Стал ходить на занятия ежедневно. Выдерживал по нескольку часов тренировок.

24-летний Александр выиграл звание чемпиона мира среди любителей в 2011-м. В следующем году выиграл Олимпиаду. В финале победил итальянца Клементо Руссо. После победы станцевал гопак.

Первую значимую победу в профи одержал в сентябре 2016 года. В тяжелом бою преодолел действующего чемпиона Всемирной боксерской ассоциации — поляка Кшиштофа Гловацкого. Через год нокаутировал немца Марка Хука. В полуфинале и финале Мировой лиги побил латыша Майриса Бриедиса и россиянина Мурата Гассиева. Получил кубок Мохаммеда Али. Готовится к бою с англичанином Тони Белью, запланированному на 10 ноября.

Андрей Ярмоленко, 28 лет, футбол

Родился в российском Ленинграде, где проживали родители. Первые шаги в футболе предпринял в Чернигове. В 13 лет парня позвали в "Динамо". Однако он не выдержал конкуренции и вернулся в Чернигов. Во второй раз приехал в Киев в 16. Дебютировал за первую команду в мае 2008-го. Стабильно играть начал осенью 2009 года. Тогда же дебютировал за сборную. Автор самого быстрого, на 15-й секунде, и самого позднего, на 97-й минуте, голов сборной Украины. Всего в 79 матчах забил 36 мячей, это второй показатель после Андрея Шевченко.

Осенью 2017-го перешел в немецкую "Боруссию" из Дортмунда. Хорошо дебютировал — гол в Лиге чемпионов "Тоттенхэму", а затем травмировался и потерял место в основном составе. Этим летом перешел в английский "Вест Хэм". В матче с "Эвертоном" 16 сентября забил свои первые два мяча.

Ольга Харлан, 28 лет, фехтование на саблях

Олимпийская чемпионка-2008, трехкратная чемпионка мира, бронзовый призер Олимпиады-2012, лучшая спортсменка Украины 2012 года, нынешняя обладательница Кубка мира.

Знаменитой стала после Олимпиады в Пекине, где женская сборная Украины, уступая в четвертьфинале китаянкам 11 баллов, сумела выиграть матч и соревнование в целом. Наибольший вклад сделала тогда именно Ольга.

Родилась в Николаеве. В секцию ее привел крестный отец — профессиональный саблист. Ольга говорит, что имеет жесткий мужской стиль. После "бронзы" на Олимпиаде-2012 Харлан предлагали сменить гражданство. Давали дом, машину, деньги, но Ольга отказалась.

— Я люблю свою страну, — говорит.

Элина Свитолина, 24 года, теннис

Лучшая теннисистка Украины всех времен. Родилась в Одессе в семье спортсменов. Сначала родители возлагали надежды на брата Элины — Юлиана. Дочку брали на тренировку, чтобы не скучала дома.

В детстве была дисциплинирована. Лишь раз опоздала на тренировку.

На Олимпиаде в Рио-2016 сенсационно обыграла американку Серену Уильямс — лучшую теннисистку современности.

Первый турнир выиграла в 2013-м. В прошлом году победила на пяти соревнованиях. В 2018-м — на трех.

В прошлом году входила в тройку лучших теннисисток мира. В настоящее время — пятая.

Святослав Михайлюк, 21 год, баскетбол

Родился и вырос в Черкассах. Играл в баскетбол за местную гимназию №1, "Черкасских Мартышек". В 17 лет дебютировал за сборную на Кубке мира-2014. Стал самым молодым игроком в истории соревнований. Отказал "Реалу" и "Барселоне" и тогда же поступил в Канзасский университет, США.

Летом 2018-го выставил свою кандидатуру на драфт, и его выбрал самый популярный клуб планеты — "Лос-Анджелес Лейкерс". Является одноклубником лучшего баскетболиста мира — Леброна Джеймса.

В США парня называют на американский лад — Сви Маккейлок.

Ежегодно приезжает на последний звонок в родную школу.

— Не могу отказать, когда меня приглашают директор и учитель физкультуры, — говорит.

Михаил Романчук, 22 года, плавание

Детство Михаил провел в Аргентине, куда родители выехали на заработки. С 2 до 6 лет говорил исключительно на испанском. Вернувшись, язык забыл, но серьезно взялся за плавание, где достиг больших успехов.

Специализируется на дистанциях 400, 800 и 1500 м. На последней получил "серебро" Чемпионата мира-2017.

На нынешнем чемпионате Европы выиграл три медали — "золото" на 400 и 800 м и "серебро" на 1,5 км.

Михаилу предлагали сменить гражданство и выступать за Азербайджан, но он отказался.

Юлия Джима, 28 лет, биатлон

Киевлянка, олимпийская чемпионка Сочи-2014 в эстафете. В целом 19 раз была на подиумах Кубка мира. Родилась в семье спортсменов. Отец — Валентин Джима был участником Олимпиады-1994. Образцом в биатлоне считала норвежца Уле-Эйнара Бйорндалена. Первые награды выиграла в 2012 году, когда попала в призеры на эстафетных гонках. Это ее любимая дисциплина. Не любит спринт.

В конце неудачного сезона 2017/18 заявляла об окончании карьеры, но впоследствии передумала.

Богдан Бондаренко, 29 лет, прыгун в высоту

Бронзовый призер Олимпиады в Рио, бывший чемпион мира и Европы, автор национального рекорда — 2,42 м.

Самый удачный сезон был в 2013 году. Победил на чемпионате мира в Москве — 2,41 м. Бронзовый призер Олимпиады-2016.

Два года назад травмировал колено. С того времени не может прийти в форму. Нынешний сезон пропустил, потому что хотел залечить травму.

Василий Ломаченко, 30 лет, бокс

Действующий чемпион мира в легком весе, двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира. Лучший боксер мира независимо от весовой категории.

Провел в любителях 396 боев и только раз испытал поражение. Это произошло на первом Чемпионате мира-2007. В финале 19-летний Ломаченко по очкам проиграл россиянину Альберту Селимову. В следующем году взял реванш на Олимпиаде.

В 2013-м перешел в профессионалы. Проиграл во втором бою мексиканцу Орландо Салидо по очкам. С тех пор выиграл 10 поединков. Следующий ожидается 10 декабря.

Дарья Билодид, 17 лет, дзюдо

Родилась в семье дзюдоистов. Ее отец Геннадий был чемпионом Европы и бронзовым призером мирового первенства. Он же стал первым тренером Дарьи.

— В школе ребята меня боялись, — рассказывает.

Мечтает стать спортивным журналистом. Учится в столичном университете им. Тараса Шевченко.

— Мне легко даются языки. Хорошо знаю английский, хочу выучить испанский или немецкий. Французский слишком сложен, — говорит Дарья.

В сентябре на первенстве мира в полуфинале победила олимпийскую чемпионку Паулу Парето из Бразилии, а в финале — японку Фуну Тонаки — иппоном, наивысшей оценкой в дзюдо.

Возглавляет рейтинг лучших дзюдоисток мира независимо от весовой категории.

Олег Верняев, 25 лет, гимнастика

Двукратный обладатель Кубка мира-2015, 2017. Олимпийский чемпион-2016 в упражнениях на брусьях, серебряный призер абсолютного первенства.

Родился в Донецке. Первый успех — "серебро" чемпионата Европы-2012. Через два года стал абсолютным чемпионом Европы и чемпионом мира на параллельных брусьях.

Сезон 2018 года пропускает, потому что лечит травму.

Александр Абраменко, фристайл, 30 лет

Олимпийский чемпион-2018.

Рядом с домом Александра Абраменко в Николаеве был трамплин для водных видов спорта, батут, гимнастическая дорожка, кольца и брусья.

— Когда я начал прыгать с горки, понятия не имел, что фристайл — зимний вид спорта. Как узнал, стало еще интереснее.

Принимал участие в четырех Олимпиадах.

Юрий Чебан, 32 года, гребля на каноэ

Двукратный олимпийский чемпион — 2012, 2016.

В 2012-м долго лидировал на 200-метровке, но на финише его почти догнал россиянин Алексей Коровашков. Именно того начали поздравлять трибуны. Однако фотофиниш подтвердил победу украинца. Преимущество Чебана составляло 6 тысячных секунды.

На Играх-2016 в финал проходили двое лучших, которые в полуфиналах заняли третьи места. Чебан был третьим, но судьи неожиданно отдали преимущество четвертому месту, которое занял представитель Чехии. Несправедливость устранили за несколько часов до финального заезда. Чебан победил.

Тренируется в Киеве и Днепре. Мечтает об участии в Олимпиаде-2020.