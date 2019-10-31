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пятница, 01 ноября 2019 00:00

"Динамо" обыграло "Шахтер"

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Киевское "Динамо" обыграло донецкий "Шахтер" в домашнем матче 1/8 финала Кубка Украины.

- Чуть ли не все эксперты в один голос говорили - "Динамо" мертвое, оно в кризисе. Что не может забить больше одного гола, - говорит 63-летний Виктор Грачев, бывший нападающий донецкого "Шахтера". - Не только эксперты, но и последние результаты киевлян, ничьи с "Копенгагеном" и "Карпатами" настраивали "Шахтер" на легкую победу. А оказалось - пациент скорее жив, чем мертв. Дончане не были готовы к стартовому штурму киевлян. Минут 20 команда приходила в себя, а потом случился гол Сидорчука. До сих пор не могу понять, как Сергей его забил. Такие удары очень сложные. В наше время - 1970-е и 1980-е - их только бразильцы выполняли. Мяч подсекается снизу и летит прямо, а потом ныряет и меняет траекторию. Я несколько раз пытался так пробить. Но зачерпывал землю и решил, пусть этот удар выполняют бразильцы.

Что не получалось у "Шахтера"?

- Опять выпала из игры пара Марлос - Мораес. Вдевятером действовать против заряженного на победу "Динамо" - безнадежное дело. Даже несмотря на это по моментам игра была равная. Справедливым должен быть счет - 1:1 и серия послематчевых пенальти. Но тут случился гол Попова, которого не удержал Дентиньо. В этом мяче большая заслуга Де Пени, который выполнил идеальный угловой. До этого подавали обе команды и никаких угроз угловые не представляли. Первая же качественная подача закончилась голом.

"Шахтер" не может победить в трех матчах подряд. В команде кризис?

6 ноября она играет с загребским "Динамо", через четыре дня - с киевским. После этих поединков можно будет ответить на заданный вопрос. Сейчас не думаю, что стоит говорить о кризисе.

16 матчей провели "Шахтер" и "Динамо" в Кубке Украины. Девять побед у горняков, пять - у киевлян. Дважды поединок заканчивался ничьей.

Футбол. Кубок Украины. 1/8 финала

"Динамо" Киев - "Шахтер", Донецк - 2:1 (1:1)

30 октября. Киев. НСК "Олимпийский". 34 865 зрителей, рассчитан на 70 050. +2°С

Судья Виктор Копиевский, 29 лет, Кропивницкий

"Динамо": Бущан - Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко - Сидорчук-к, Шепелев, Караваев, Вербич (Де Пена, 101) - Цыганков, Беседин (Гармаш, 90+3). Тренер: Алексей Михайличенко

"Шахтер": Пятов - Болбат (Додо, 53), Кривцов (Хочолава, 46), Матвиенко, Исмаили - Степаненко, Коваленко - Марлос (Маркос Антонио, 100), Тайсон-к, Коноплянка (Дентиньо, 73) - Мораес. Тренер: Луиш Каштру, Португалия

Голы: Сидорчук, 22, Степаненко, 90+2, Попов, 109

Удаление: Шепелев, 89, Степаненко, 95

Участники 1/4 финала:

Премьер-лига

"Динамо", Киев; "Александрия", Кировоградщина; "Ворскла", Полтава; "Мариуполь", Донецкая область; "Десна", Чернигов

Первая лига

"Минай", Ужгородский район Закарпатской области; "Ингулец", Петрово, Кировоградщина

Вторая лига

"Альянс", Липовая Долина, Сумщина

"Слепая" жеребьевка, которая определит пары четвертьфиналистов, состоится в декабре. Матчи запланированы на 4 марта, среда, 2020 год

Автор: Юрий СТРИГУН
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