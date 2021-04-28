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четверг, 29 апреля 2021 00:50

"Динамо" досрочно стало чемпионом Украины

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Киевское "Динамо" стало чемпионом Украины по футболу. 25 апреля подопечные тренера 75-летнего Мирчи Луческу обыграли на своем поле "Ингулец" с Кировоградщины — 5:0. Оторвались от "Шахтера" на 13 очков за три тура до окончания чемпионата.

13 мая "динамовцы" сыграют с луганской "Зарей" в финальном матче Кубка Украины. Состоится в Тернополе на стадионе им. Романа Шухевича. Неделю тому назад киевляне проводили там поединок 1/2 финала против перволигового "Агробизнеса" из Волочиска в Хмельницкой области. Выиграли-3:0.

На матч пустили зрителей. Болельщики впервые за долгое время смогли попасть на трибуны. В Тернополе они были расположены вплотную к тренерской скамье киевлян.

"Луческу, убирайся прочь!"— кричала группка болельщиков "Динамо". Они не смогли простить тренеру период в "Шахтере" и его антиукраинские заявления. В то же время большинство зрителей встали на защиту тренера, благодаря его за чемпионство.

Луческу нравится быть в центре внимания и чувствовать себя любимцем публики. Ради этого сознательно идет на провокационные заявления. Таких за время работы в "Шахтере" накопилось немало. Большинство из них имели целью спровоцировать болельщиков "Динамо". Во время работы в российском "Зените" в 2016-2017 годы Луческу, чтобы удовлетворить великодержавные чувства урезанной империи заявил, что украинцы и россияне - один народ и ментальной разницы между ними нет.

Казалось, тренер с таким прошлым не будет иметь шанса возглавить "Динамо". Однако для владельцев клуба братьев Суркисов это не оказалось преградой. Можно предположить, что младший брат, Игорь, неоднократно заявлявший о своей аполитичности, руководствовался профессиональными качествами кандидата. Зато старший Григорий Суркис является депутатом Верховной Рады от партии Виктора Медведчука, выступающей за установление в Украине "русского мира".

Неудивительно, что "Динамо" до сих пор выбирало тренера по сугубо советскому принципу личной преданности. Братьям было безразлично: имеет ли человек историю успеха, или это творческая личность, или ремесленник-гастарбайтер.

Тут им надо поучиться у коллеги из "Шахтера" Рината Ахметова. Он давно понял, что советское прошлое — слабое качество в современном мире, где успех имеют те, кто доказал свою профпригодность талантом, а не подхалимством. И в 2004-ом он нашел "Шахтеру" такого тренера Луческу.

Суркисы пошли по пути Ахметова с опозданием на 16 лет. Теперь пожинают плоды своей недальновидности в виде конфликта с частью болельщиков. Потому что последних трудно обвинить в непоследовательности. Для них Луческу остается врагом. Трофеи их отношение не изменят.

Противостояние должно стать уроком. Владельцы клуба должны понять, что качественный тренер — это 90% успеха. А болельщикам надо смириться. Потому что кто-то же должен быть разумным в этой ситуации.

16 чемпионских титулов в Украине получило киевское "Динамо". У "Шахтера" — 13. Столько же раз "Динамо" выигрывало чемпионат Советского Союза.

Автор: Юрий СТРИГУН
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