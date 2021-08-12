Ярослава Магучих обнималась с доверенным лицом Путина

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский лишился иллюзий, что с Путиным можно договориться - политолог
Зеленский лишился иллюзий, что с Путиным можно договориться - политолог
Просмотров: 495
Напоминает СССР: политолог оценил "Большую стройку" президента Зеленского
Напоминает СССР: политолог оценил "Большую стройку" президента Зеленского
1 Просмотров: 792
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Просмотров: 1359
"Обдолбанный петух в косоворотке": сети взорвались из-за детской площадки под Офисом Зеленского
"Обдолбанный петух в косоворотке": сети взорвались из-за детской площадки под Офисом Зеленского
Просмотров: 2970
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
9 Просмотров: 2367
Граната в Кабмине, странная смерть активиста и горящая Греция - как прошла неделя в фото
Граната в Кабмине, странная смерть активиста и горящая Греция - как прошла неделя в фото
Просмотров: 576
Если жил в Украине и чувствовал, что это Россия - время ехать в РФ: Владимир Зеленский и другие в цитатах недели от Gazeta.ua
Если жил в Украине и чувствовал, что это Россия - время ехать в РФ: Владимир Зеленский и другие в цитатах недели от Gazeta.ua
Просмотров: 639
Жить в наших сердцах. Соцсети всколыхнула смерть Ройтбурда
Жить в наших сердцах. Соцсети всколыхнула смерть Ройтбурда
2 Просмотров: 423
Порошенко поздравил "слугу", Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
Порошенко поздравил "слугу", Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
5 Просмотров: 6993
Красивые да изысканные - волшебные фото с велопарада женщин в Киеве
Красивые да изысканные - волшебные фото с велопарада женщин в Киеве
Просмотров: 2700
Фото
Все фото
2
3
2
2
2
Михаил Романчук получил две награды на Олимпиаде
Михаил Романчук получил две награды на Олимпиаде
Первую награду Олимпиады для Украины завоевала Дарья Билодид
Первую награду Олимпиады для Украины завоевала Дарья Билодид
&quot;Сборная Украины прогрессирует. Результат на Евро должен это подтвердить&quot;
"Сборная Украины прогрессирует. Результат на Евро должен это подтвердить"
&quot;Выиграем в два мяча. Кубок чемпионов летом должен быть в Радомышле&quot;
"Выиграем в два мяча. Кубок чемпионов летом должен быть в Радомышле"
&quot;Динамо&quot; побеждает благодаря молодым футболистам
"Динамо" побеждает благодаря молодым футболистам
Интервью
1/5
Поехал за последним крупным контрактом: что нужно знать о переходе Месси в ПСЖ
Поехал за последним крупным контрактом: что нужно знать о переходе Месси в ПСЖ
Просмотров: 396
Ко Дню независимости покажут политический триллер, как украинцы разрушили империю зла
Ко Дню независимости покажут политический триллер, как украинцы разрушили империю зла
Просмотров: 135
Зеленский дал понять, каким будет будущее Донбасса
Зеленский дал понять, каким будет будущее Донбасса
2 Просмотров: 2331
"Знакомые с КГБ звонили: "Кириллович, вы обалдели?" - Евгений Марчук об августе 1991-го
"Знакомые с КГБ звонили: "Кириллович, вы обалдели?" - Евгений Марчук об августе 1991-го
Просмотров: 1656
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Просмотров: 1359
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
12 августа 2021
Просмотров: 36
Вдома
Зранку після дощу на вулицях Тального безлюдно. Вчора увечері я приїхав з Черкас, а сьогодні йду за покупками. — Заодно, — думаю ...
четверг, 12 августа 2021 00:55

Ярослава Магучих обнималась с доверенным лицом Путина

  Комментировать

Прыгунья в высоту 19-летняя Ярослава Магучих после выигрыша бронзовой награды обнималась и фотографировалась с золотой медалисткой из России Марией Ласицкене, 28 лет.

Ласицкене - офицер российской армии и доверенное лицо главы Кремля Владимира Путина. Ярослава Магучих родом из Днипра, младший сержант Вооруженных сил Украины.

- Спортсмены, представляющие государство, - должны понимать, что идет российско-украинская война. Встречусь с Ярославой и поговорю. Травить ее не нужно, - говорит заместитель министра обороны Анна Маляр.

- Все выступают с тренерами и командой поддержки. А я была в Токио одна. Тренер Виктор Шевцов остался в Украине. Ему не нашлось места. Могла прыгнуть лучше, - говорит легкоатлетка Марина Килипко, 25 лет. Заняла пятое место в прыжках с шестом.

Спортсменку поддержал олимпийский чемпион Жан Беленюк:

- В Японию поехало много спортивных функционеров. Вместо них надо было послать тренеров.

Главный тренер сборной Украины по легкой атлетике Вячеслав Тиртишник заявление спортсменки объяснил эмоциями. Наставника не взяли, потому что перед Олимпийскими играми легкоатлетка не входила в десятку лучших спортсменок мира, говорят в Министерстве молодежи и спорта.

Автор: Юрий СТРИГУН
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ярослава Магучих обнималась с доверенным лицом Путина». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Хотела заработать на учебу: рассказали о 16-летней продавщице арбузов, которую снесло авто
Хотела заработать на учебу: рассказали о 16-летней продавщице арбузов, которую снесло авто
3
 Просмотров: 6255
Блогер София Стужук расхвалила собственную грудь
Блогер София Стужук расхвалила собственную грудь
8
 Просмотров: 4716
Соблазнительная модель каталась по городу топлесс
Соблазнительная модель каталась по городу топлесс
6
 Просмотров: 4347
Slavia поразила гостей выступлением на свадьбе
Slavia поразила гостей выступлением на свадьбе
 Просмотров: 3996
Гороскоп на 10 августа: назвали самые злопамятные знаки зодиака
Гороскоп на 10 августа: назвали самые злопамятные знаки зодиака
 Просмотров: 3771
Спорт
Реброва тянут в тренеры сборной
Реброва тянут в тренеры сборной
На Олимпиаде украинцы выиграли 19 медалей
На Олимпиаде украинцы выиграли 19 медалей
Месси покинул "Барселону"
Месси покинул "Барселону"
Михаил Романчук получил две награды на Олимпиаде
Михаил Романчук получил две награды на Олимпиаде
2
 Просмотров: 162
Маркевич заменит Шевченко в национальной сборной
Маркевич заменит Шевченко в национальной сборной Просмотров: 369
Больше всего комментируют
4
Донбасс, Крым, "Северный поток-2": что Зеленский обсудит с Меркель
3
Тимановськая продала свою медаль из-за Лукашенко
2
Зеленский дал понять, каким будет будущее Донбасса
2
"С идеальными бровями и борщами": Мендель поделилась мыслями об обязанностях женщин
2
В ОП отреагировали на слова Резникова о войсках США в Украине
Голосов: 169
Голосование Сергей Ребров выведет сборную Украины по футболу в финальную часть Кубка мира-2022?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть