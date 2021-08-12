Ярослава Магучих обнималась с доверенным лицом Путина

Прыгунья в высоту 19-летняя Ярослава Магучих после выигрыша бронзовой награды обнималась и фотографировалась с золотой медалисткой из России Марией Ласицкене, 28 лет.

Ласицкене - офицер российской армии и доверенное лицо главы Кремля Владимира Путина. Ярослава Магучих родом из Днипра, младший сержант Вооруженных сил Украины.

- Спортсмены, представляющие государство, - должны понимать, что идет российско-украинская война. Встречусь с Ярославой и поговорю. Травить ее не нужно, - говорит заместитель министра обороны Анна Маляр.

- Все выступают с тренерами и командой поддержки. А я была в Токио одна. Тренер Виктор Шевцов остался в Украине. Ему не нашлось места. Могла прыгнуть лучше, - говорит легкоатлетка Марина Килипко, 25 лет. Заняла пятое место в прыжках с шестом.

Спортсменку поддержал олимпийский чемпион Жан Беленюк:

- В Японию поехало много спортивных функционеров. Вместо них надо было послать тренеров.

Главный тренер сборной Украины по легкой атлетике Вячеслав Тиртишник заявление спортсменки объяснил эмоциями. Наставника не взяли, потому что перед Олимпийскими играми легкоатлетка не входила в десятку лучших спортсменок мира, говорят в Министерстве молодежи и спорта.