Журавок финишировала седьмой в спринте на чемпионате Европы по биатлону

Юлия Журавок показала лучшее время среди украинок. Фото: Вiathlon.com.ua

В немецком Арбере в рамках чемпионата Европы по биатлону прошла женская спринтерская гонка.

Чемпионкой Европы стала Рагнильдf Фемштейневик, серебряную медаль завоевала немка Франциска Гильдебранд, а бронза у еще одной представительницы Германии Янины Геттих.

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В составе сборной Украины лучшей стала Юлия Журавок, которая закрыла все мишени и заняла седьмое место. Ольга Абрамова с одним промахом стала 28-й. Анастасия Меркушина и Вита Семеренко не закрыли по три мишени, у них 40 и 51 место соответственно.

Чемпионат Европы в немецком Арбере завершится 30 января. Биатлонисты примут паузу на зимнюю Олимпиаду в Пекине.