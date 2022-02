Все-таки не патриот. Украинский форвард "Шахтера" Мораес сбежал в Румынию

Украинский нападающий бразильского происхождения Жуниор Мораес все-таки оказался не таким патриотом, как заявлял ранее.

Футболист "Шахтера" убежал в Румынию, что видно на фотографиях, которые опубликовал в Twitter журналист Эмануэль Рошу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эдмар, Марлос, Мораес. Все бразильские футболисты в истории сборной Украины

"Президент Румынской футбольной ассоциации встретил игроков "Шахтера" и киевского "Динамо" после того, как они пересекли румынскую границу.

42 человека (игроки и их семьи). Все целые и здоровые", - написал представитель СМИ.

По данным Рошу, теперь футболисты отправятся в Бухарест.

EXCL: Romanian FA president awaiting the Shakhtar and Dynamo Kyiv players after they crossed the Romanian border.

42 people (players and their families). All safe and sound on their way to Bucharest right now.

The Romania NT bus picked them up. pic.twitter.com/Q1OdcG2aZ0