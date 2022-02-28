Все-таки не патриот. Украинский форвард "Шахтера" Мораес сбежал в Румынию

Жуниор Мораес бежал в Румынию. Фото: twitter.com/Emishor

Украинский нападающий бразильского происхождения Жуниор Мораес все-таки оказался не таким патриотом, как заявлял ранее.

Футболист "Шахтера" убежал в Румынию, что видно на фотографиях, которые опубликовал в Twitter журналист Эмануэль Рошу.

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"Президент Румынской футбольной ассоциации встретил игроков "Шахтера" и киевского "Динамо" после того, как они пересекли румынскую границу.

42 человека (игроки и их семьи). Все целые и здоровые", - написал представитель СМИ.

По данным Рошу, теперь футболисты отправятся в Бухарест.

EXCL: Romanian FA president awaiting the Shakhtar and Dynamo Kyiv players after they crossed the Romanian border.

42 people (players and their families). All safe and sound on their way to Bucharest right now.

The Romania NT bus picked them up. pic.twitter.com/Q1OdcG2aZ0 — Emanuel Roşu (@Emishor) February 27, 2022

В конце января появилась информация, что Мораес покинет Украину в случае войны. За такую позицию на Жуниора "наехал" Роман Зозуля. Мораес получил гражданство Украины в марте 2019 года и провел в составе "сине-желтых" 11 поединков, в которых забил один мяч.