Все-таки не патриот. Украинский форвард "Шахтера" Мораес сбежал в Румынию

Украинский нападающий бразильского происхождения Жуниор Мораес все-таки оказался не таким патриотом, как заявлял ранее.
Футболист "Шахтера" убежал в Румынию, что видно на фотографиях, которые опубликовал в Twitter журналист Эмануэль Рошу.
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"Президент Румынской футбольной ассоциации встретил игроков "Шахтера" и киевского "Динамо" после того, как они пересекли румынскую границу.
42 человека (игроки и их семьи). Все целые и здоровые", - написал представитель СМИ.
По данным Рошу, теперь футболисты отправятся в Бухарест.
EXCL: Romanian FA president awaiting the Shakhtar and Dynamo Kyiv players after they crossed the Romanian border.— Emanuel Roşu (@Emishor) February 27, 2022
42 people (players and their families). All safe and sound on their way to Bucharest right now.
The Romania NT bus picked them up. pic.twitter.com/Q1OdcG2aZ0
В конце января появилась информация, что Мораес покинет Украину в случае войны.
За такую позицию на Жуниора "наехал" Роман Зозуля.
Мораес получил гражданство Украины в марте 2019 года и провел в составе "сине-желтых" 11 поединков, в которых забил один мяч.
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