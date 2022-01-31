Усиление от Вернидуба. "Динамо" хочет подписать капитана "Шерифа"

Густаво Дуланто отыграл за "Шериф" один год. Фото: ФК "Шериф"

Киевское "Динамо" заинтересовано в услугах капитана "Шерифа" 25-летнего Густаво Дуланто.

Столичный клуб предложит при перуанском центрбеке €1,5 млн, сообщает Transfers24hr.

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Перуанец будет получать в Украине на зарплату в €800 тысяч. за сезон.

Дуланто действует на позиции центрального левого защитника. Эта позиция является проблемной для "Динамо", потому что после травмы Дениса Попова здесь остался только молодой Александр Сирота. Киевляне близки к трансферу другого защитника Артема Шабанова, который может продолжить карьеру в Турции или Франции.

Густаво Дуланто в текущем сезоне сыграл за "Шериф" под руководством украинца Юрия Вернидуба 14 матчей чемпионата Молдовы и 14 поединков Лиги чемпионов, в которых забил один гол. В Молдове выступает с начала 2021 года. Предыдущим клубом перуанца была португальская "Буавишта".