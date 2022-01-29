Яремчук не смог выиграть первый трофей с "Бенфикой"

Роман Яремчук выступает за "Бенфику" с лета 2021 года. Фото: REUTERS

Лиссабонский "Спортинг" стал обладателем Кубка португальской лиги.

В финальном матче "львы" победы "Бенфику" – 2:1.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Малиновский рассказал, почему "Дженоа" уволил Шевченко

В середине первого тайма Эвертон вывел "орлов" вперед.

"Спортинг" ответил во втором тайме. В начале тайма Гонсалу Игнасиу сравнял счет, а на исходе игры Пабло Сарабия принес "львам" волевую победу.

Форвард сборной Украины Роман Яремчук вышел в стартовом составе, но был заменен во втором тайме. Результативными действиями украинец не отличился.

В чемпионате Португалии лидирует "Порту" с 53 очками. "Спортинг" на втором месте. А "Бенфика" замыкает лидирующую тройку. Роман Яремчук перешел в "Бенфику" из "Гента" летом 2021 года. Форвард является основным нападающим сборной Украины.