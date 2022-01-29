Яремчук не смог выиграть первый трофей с "Бенфикой"

Лиссабонский "Спортинг" стал обладателем Кубка португальской лиги.
В финальном матче "львы" победы "Бенфику" – 2:1.
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В середине первого тайма Эвертон вывел "орлов" вперед.
"Спортинг" ответил во втором тайме. В начале тайма Гонсалу Игнасиу сравнял счет, а на исходе игры Пабло Сарабия принес "львам" волевую победу.
Форвард сборной Украины Роман Яремчук вышел в стартовом составе, но был заменен во втором тайме. Результативными действиями украинец не отличился.
В чемпионате Португалии лидирует "Порту" с 53 очками. "Спортинг" на втором месте. А "Бенфика" замыкает лидирующую тройку.
Роман Яремчук перешел в "Бенфику" из "Гента" летом 2021 года. Форвард является основным нападающим сборной Украины.
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