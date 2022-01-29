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суббота, 29 января 2022 23:56

Яремчук не смог выиграть первый трофей с "Бенфикой"

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Яремчук не смог выиграть первый трофей с &quot;Бенфикой&quot;
Роман Яремчук выступает за "Бенфику" с лета 2021 года. Фото: REUTERS

Лиссабонский "Спортинг" стал обладателем Кубка португальской лиги.

В финальном матче "львы" победы "Бенфику" – 2:1.

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В середине первого тайма Эвертон вывел "орлов" вперед.

"Спортинг" ответил во втором тайме. В начале тайма Гонсалу Игнасиу сравнял счет, а на исходе игры Пабло Сарабия принес "львам" волевую победу.

Форвард сборной Украины Роман Яремчук вышел в стартовом составе, но был заменен во втором тайме. Результативными действиями украинец не отличился.

В чемпионате Португалии лидирует "Порту" с 53 очками. "Спортинг" на втором месте. А "Бенфика" замыкает лидирующую тройку.

Роман Яремчук перешел в "Бенфику" из "Гента" летом 2021 года. Форвард является основным нападающим сборной Украины.

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