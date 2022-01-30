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воскресенье, 30 января 2022 13:50

Степаненко оценил шансы "Шахтера" сыграть в финале еврокубка в ближайшее время

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Степаненко оценил шансы &quot;Шахтера&quot; сыграть в финале еврокубка в ближайшее время
Тарас Степаненко. Фото: ФК "Шахтер"

В ближайшее время "Шахтер" обязательно сможет выйти в финал еврокубков.

Об этом заявил полузащитник донецкой команды Тарас Степаненко в эфире клубного Instagram.

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"Я верю, что это возможно. Я два раза был в шаге от финала. Очень запомнил эти матчи. Не всегда только победные матчи запоминаются. Вот эти два матча - с "Севильей" и "Интером", которые не дали пройти в финал Лиги Европы.

Конечно, есть огромные шансы. И уверен, что "Шахтер" обязательно сыграет в финале", - сказал Степаненко.

Тарас Степаненко выступает за "Шахтер" с 2010 года, перейдя из запорожского "Металлурга".

В 2009 году "горняки" выиграли Кубок УЕФА, обыграв в финале немецкий "Вердер".

В нынешнем сезоне "Шахтер" уже вылетел из еврокубков, а в чемпионате идет первым, опережая "Динамо" на два очка.

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