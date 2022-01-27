Марлос нашел новую команду

Марлос выступал на Украине почти десять лет. Фото: Денис Руденко, Footboom

Бывший игрок сборной Украины 33-летний Марлос выступит в чемпионате Бразилии.

Экс-лидер "Шахтера" подпишет контракт с "Атлетико Паранаэнсе", сообщает журналист Хорхе Николо.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему сборной Украины не нужно натурализовывать лидера "Шахтера"

Соглашение будет действовать до конца 2022 года.

Ранее руководство клуба сомневалось в том, сможет ли возрастной игрок выступать на должном уровне. Однако желание Марлоса убедило их вернуться к переговорам.

Кроме "Атлетико Паранаэнсе", Марлосом интересовались искавшие другие клубы, среди которых "Сан-Паулу", "Атлетико Минейро", "Ботафого", а также "Хьюстон Динамо".

"Атлетико Паранаэнсе" занял 14-е место в чемпионате Бразилии. Марлос выступал за "Шахтер" с 2014-го по 2022 год. Предыдущие два года провел в Украине в составе "Металлиста". В 2017 году принял украинское гражданство и сыграл за сборную Украины на Евро-2020/21.