Марлос нашел новую команду

Бывший игрок сборной Украины 33-летний Марлос выступит в чемпионате Бразилии.
Экс-лидер "Шахтера" подпишет контракт с "Атлетико Паранаэнсе", сообщает журналист Хорхе Николо.
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Соглашение будет действовать до конца 2022 года.
Ранее руководство клуба сомневалось в том, сможет ли возрастной игрок выступать на должном уровне. Однако желание Марлоса убедило их вернуться к переговорам.
Кроме "Атлетико Паранаэнсе", Марлосом интересовались искавшие другие клубы, среди которых "Сан-Паулу", "Атлетико Минейро", "Ботафого", а также "Хьюстон Динамо".
"Атлетико Паранаэнсе" занял 14-е место в чемпионате Бразилии.
Марлос выступал за "Шахтер" с 2014-го по 2022 год. Предыдущие два года провел в Украине в составе "Металлиста".
В 2017 году принял украинское гражданство и сыграл за сборную Украины на Евро-2020/21.
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