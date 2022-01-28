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пятница, 28 января 2022 18:04

"Шахтер" не смог победить "Мариуполь"

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&quot;Шахтер&quot; не смог победить &quot;Мариуполь&quot;
Роберто Де Дзерби подписал контакт с "Шахтером" на два года. Фото: ФК "Шахтер".

Донецкий "Шахтер" провел второй товарищеский матч на сборах Турции.

"Горняки" сыграли в ничью с последней командой УПЛ "Мариуполем" – 0:0.

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Сначала сообщалось, что донецкий клуб должен провести товарищеский матч против солигорского "Шахтера", но был отменен.

Наставник "Шахтера" Роберто "Де Дзерби использовал два состава в каждом из таймов. Игра прошла при преимуществе "Шахтера", но голов в матче забито так и не было.

Ранее на сборе в Турции "Шахтер" провел контрольный матч против "Вольфсберга" - 4:1. Также запланирована встреча с "Цервенной Звездой" 31 января.
Донецкий клуб лидирует в УПЛ. Команда Роберто Де Дзерби на два очка опережает "Динамо".

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