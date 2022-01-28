"Динамо" согласовало трансфер Супряги в европейский клуб

Владислав Супряга потерял место в старте "Динамо". Фото: ФК "Динамо"

Форвард киевского "Динамо" и молодежной сборной Украины 21-летний Владислав Супряга перейдет в "Базель".

Киевляне приняли предложение швейцарского клуба о переходе игрока, сообщает Tuttomercatoweb.

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Официально о трансфере объявят в ближайшее время. Пока не известно, будет ли это полноценный переход или аренда.

Супруга перешла в "Динамо" летом 2018 года, но так и не смог закрепиться в составе первой команды.

Владислав Супряга является воспитанником "Днепра". Выступал за "Днепр-1" и киевское "Динамо". В распоряжении наставника "Динамо" Мирчи Луческу осталось четыре форварда – Эрик Рамирес, Илья Шкурин, Владислав Кулач и Артем Беседин. Также на этой позиции могут сыграть Денис Гармаш и Беньямин Вербич