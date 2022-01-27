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Было сотрясение мозга. Кополовец рассказал, как побил одноклубника в Германии

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Было сотрясение мозга. Кополовец рассказал, как побил одноклубника в Германии
Михаил Кополовец. Фото: ФК "Минай"

Михаил Кополовец вспомнил, как у него в карьере был случай, когда он разобрался с одноклубником по-мужски.

Об этом рассказал сам экс-футболист "Карпат" и "Миная" в интервью FanDay.net.

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"В Германии у меня был такой случай. Я играл в команде "Айнгайт", там не было администраторов, поэтому мы занимались организацией сами. Например, ты должен иметь свой мяч, накачивать его и брать с собой на тренировку. Однажды я его не подкачал, а за это прописан штраф 50 евро. Поляк сказал тренеру, что у меня мяч не подкачан, и меня оштрафовали.

Я решил на это не закрывать глаза и побил его в душе, довольно жестко. Подошел к нему и спросил, почему он такой гнилой и сдал меня тренеру. Дело не в деньгах, просто мне не понравился сам его жест. Он сказал, чтобы я ему ничего не говорил.

Возможно, он был сильнее меня, но он мылся. Там было скользко, он намылен, мы полностью голые. Словом, я пошел, надел кеды, сделал ему подножку, а когда он упал, я его там "забуцал". Жестоко избил, у него было сотрясение мозга, "фонарь".

После этого меня вызвало руководство, чтобы выяснить, почему так случилось. Я сказал, что у нас с ним было недоразумение, и мы разобрались. Меня никто не оштрафовал за потасовку, но они удивились, что я такой метод использовал. Он просто некрасиво поступил", - рассказал Кополовец.

Михаил Кополовец выступал за "Закарпатье", "Карпаты", "Говерлу", "Белшину" и "Минай".

После окончания карьеры работал спортивным директором в "Минае".

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