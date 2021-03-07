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воскресенье, 07 марта 2021 16:34

"Динамо" во второй раз разбило "Минай" в Киеве

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&quot;Динамо&quot; во второй раз разбило &quot;Минай&quot; в Киеве
Артем Милевский воротам киевлян не угрожал. Фото: ua-football.

"Динамо" обыграло "Минай" в 17 туре чемпионата Украины - 3:0. Отличились Сергей Сидорчук, Карлос Де Пена и Жерсон Родригеш с пенальти. Гости доигрывали матч в меньшинстве.

Киевляне очень тяжело начали игру. Не было командных скоростей, все делалось правильно, но слишком академично. Создавалось впечатление, что "Динамо" ждет еще один тяжелый матч. Однако все решил гол Сидорчука. Во втором тайме Сергей получил мяч на линии штрафной и пробил точно в угол ворот закарпатцев.

Почти сразу подопечные Василия Кобина пропустили во второй раз. Малепе сбил Александра Караваева, который выходил один на один с голкипером Андреем Поповичем. Де Пена роскошно пробил, а Илья Забарный вовремя успел спрятать голову - 2:0. Уже после второго гола "Минай" прекратил сопротивление. Третий мяч вышел забавным. Арбитр Екатерина Монзуль не изменила своей любви к ВАР и назначила пенальти за нарушение на Владимире Шепелеве. Артем Беседин, который взялся пробивать, не сумел перехитрить Поповича. Однако Монзуль считала, что голкипер начал двигаться к удару. Родригеш показал Беседину, как надо бить пенальти - 3:0.

Мирча Луческу дал шанс сыграть Миккелю Дуэлунду, Сидиклею и Александру Андриевскому. Новички старались. Оборонной работы в бразильца не было и в атаках он выглядел совсем не хуже Виталия Миколенко, который сейчас находится не в лучшей форме.

Против своей бывшей команды вышел на поле Артем Милевский. Техника в экс-форварда "Динамо" никуда не делась, а скоростью он никогда не отличался. Однако класс партнеров на этот раз помешал Милевскому порадовать публику фирменным дриблингом или передачами. Единственное, чем отличился Милевский - толчком Караваева. В середине второго тайма Артем устал и был заменен. Михаил Кополовец, который вышел на замену в середине второго тайма, оказался самым активным в составе гостей. Но это малое утешение, если твоя команда уступает - 0:3.

При отсутствии травмированного Виктора Цыганкова неплохо на правом фланге полузащиты сыграл Караваев. По крайней мере его физическая готовность намного лучше чем в бомбардира "Динамо". Зато не убедил Томаш Кенджера. Он редко подключался к атакам и вовсе не создавал остроту.

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Следующую игру "Динамо" проведет в четверг, 11 марта, в 1/8 финала Лиги Европы против "Вильярреала". А сразу после этого - один из решающих противостояний внутреннего первенства - матч против луганской "Зари".

Автор: Юрий Стригун
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