Клуб Милевского прекратит свое существование

Закарпатский футбольный клуб "Минай" близок к своему исчезновению.
Владельцы клуба не заинтересованы в выступлении команды в первой лиге, сообщает Meta-ratings.com.ua.
По итогам сезона-2020/21 закарпатцы заняли последнее место в турнирной таблице УПЛ и вылетели в первую лигу.
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Не исключен вариант, что в ближайшей перспективе "Минай" сосредоточится только на развитии детско-юношеского футбола.
После отстави главного тренера Василия Кобина и появления тренера-консультанта Александра Севидова в действиях закарпатской команды исчезла уверенность в своих силах, сплоченность. Негативно сказалось на микроклимате в команде то, что спортивный директор Михаил Кополовец последнее время вынужден был отойти от дел.
Зимой "Минай" пополнил свой состав бывшим форвардом "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский. Звездный нападающий сыграл за закарпатцев в 9 матчах в которых не забил ни одного мяча.
Клуб "Минай" было основано в 2015 году. За пять сезонов он смог подняться в УПЛ.
Решение СНБО владелец клуба попал под санкции.
В текущем сезоне команда набрала 18 очков и за тур до завершения чемпионата досрочно вылетела в первую лигу. В последнем туре закарпатцы сыграют против "Ворсклы"
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