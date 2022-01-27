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четверг, 27 января 2022 22:09

Украинская команда вышла в четвертьфинал баскетбольного Еврокубка

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Украинская команда вышла в четвертьфинал баскетбольного Еврокубка
Фото: БК "Прометей"

Женский баскетбольный клуб "Прометей" одержал очередную победу на европейской арене.

Украинская команда дома разгромила бельгийский коллектив "Касторс Брен" со счетом 79:56.

Учитывая победу 93:92 в первой встрече, "Прометей" вышел в четвертьфинал Еврокубка FIBA.

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Клуб со Слобожанского начал свой путь в турнире с основной сетки, где в группе одержал пять побед, проиграв всего однажды.

В 1/16 финала "Прометей" дважды уверенно разобрался со швейцарской командой "Фрибур".

Теперь представительницам нашего чемпионата покорилась и стадия 1/8 финала.

В нынешнем сезоне "Прометей" уверенно выступает и в домашнем первенстве, и на международной арене. Команда уступила всего дважды.

Женская команда клуба была создана в 2020 году. И уже в первом сезоне завоевала чемпионство и Кубок Украины.

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