Украинцы разыграют путевку в Лигу чемпионов с российским клубом

"Прометей" близький до виходу в ЛЧ вперше у своїй історії. Фото: ФК : "Прометей"

Чемпиону Украины по баскетболу "Прометею" осталось сделать шаг для выхода в Лигу чемпионов

"Прометей" уже преодолел два круга квалификации, а в решающем раунде сыграет в против российской команды "Пармы" с Перми, сообщает официальный сайт ФБУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стало известно, с кем сборная Украины будет играть на Евробаскете

По ходу турнира команда из Украины одолела болгарский "Левски" и чешскую "Оправу".

"Парма" смогла пройти израильский "Хапоэль" и французский "Ле Ман".

Решающая игра состоится 18 сентября в Софии. Начало матча в 18:30.

"Прометей" в прошлом сезоне выиграл чемпион Украины. В финальной серии команда из Каменского победила "Днепр".

В новом чемпионате Украины стартует 12 команд. Это на одну больше, чем в прошлом сезоне. Новичком стал криворожский "Кривбасс"