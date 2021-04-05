Определился победитель Кубка Украины по баскетболу

Стивен Брутт и легенда украинского баскетбола Александр Волков. Фото: ФБУ

Киевский "Будивельник" выиграл Кубок Украины по баскетболу сезона 2020/21.

В финальном матче киевляне победили "Черкасские Мавпы" - 93:70.

Только 1-я десятиминутка прошла в равной борьбе. Команда из Черкасс старалась не отпускать соперника. Далее преимущество столичной команды только увеличивалось. "Мавпы" так и не смогли оказать достойное сопротивление в финале.

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Защитник "Будивельника" Стивен Буртт стал лучшим игроком финального матча Кубка Украины. В решающем поединке турнира против "Черкасских Мавп" он набрал 33 очка и сделал 8 результативных передач.

Стивен стал MVP Кубка Украины 2-й раз в карьере. В 2011 году он получил престижную награду в составе "Днепра".

По ходу турнирной сетки Кубка Украины "Будивельник" также прошел "Азовмаш", "Прометей", и "Николаев". Этот трофей стал 1-м для "Будивельника" после двухлетнего перерыва из-за финансовых проблем. В 2018-м крупнейший титулованный клуб Украины был исключен из чемпионата из-за непогашенных задолженностей перед бывшими игроками.