Украинский баскетболиста включили в Зал славы ФИБА

Самый известный украинский баскетболист Александр Волков включен в Зал славы ФИБА.

Международная федерация баскетбола объявила 12 человек, которые включены в Зал славы в 2020 году. Церемония состоится 18 июня, сообщает Eurohoops.

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Кроме Волкова, в список также вошли: Стив Нэш (Канада), Светослав Пешич (Сербия), Изабелль Фьялковски (Франция), Мечислав Лопатка (Польша), Агнес Немет (Венгрия), Парк Шин Джа (Корея), Модестас Паулаускас ( Литва), Кеничи Сако (Япония), Юри Здовц (Словения), Рубен Маньяно (Аргентина), Тара Ван Дервир (США).

Александра Волков - Олимпийский чемпион (1988, Сеул), бывший игрок НБА и экс-президент Федерации баскетбола Украины. Выигрывал чемпионат Европы и "серебро" Чемпионата мира. В советские времена выступал за московский ЦСКА и киевский "Будивельник". С 1989 по 1991 годы выступал в НБА за "Атланта Хоупс". Также выступал в Греции за "Олимпиакос" и "Панатинаикос".