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суббота, 18 сентября 2021 22:10

Украинский клуб пробился в баскетбольную Лигу чемпионов

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Украинский клуб пробился в баскетбольную Лигу чемпионов
"Прометей" выиграл три четверти из четырех. Фото: FIBA.BASKETBALL

Сегодня, 18 сентября, "Прометей" из Каменского провел финальный матч в квалификации баскетбольной Лиги чемпионов.

Украинская команда обыграла российскую "Парму" из Перми (67:65) и вышла в групповой этап ЛЧ. Сообщает "Трибуна"

"Прометей" на пути к финалу квалификации ЛЧ обыграл болгарский "Левски" (96:56) и чешскую "Опаву" (100:78).

Соперниками "Прометея" по группе А станут испанский "Тенерифе", итальянский "Сассари" и немецкий "Людвигсбург".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинки выиграли золото чемпионата мира по гребле

В основном этапе ЛЧ сыграют 32 команды, которые будут поделены на 8 групп.

Раньше в основном раунде ЛЧ играл только один украинский клуб – "Химик", получивший прямую путевку в розыгрыш.

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Дата
18
сентября

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