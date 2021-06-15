Определили чемпиона Украины по баскетболу

"Прометей" выиграл первое чемпионство в истории. Фото: ФБУ

"Прометей" из Каменского стал чемпионом Украины по баскетболу сезона-2020/21.

В финальной серии "Прометей" не оставил шансов "Запорожью" -3:0.

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Команда из Каменского одержала две домашние победы и затем смогла одолеть соперника в гостях. Чемпионская серия была до трех побед.

В решающем матче "Запорожье" лидировало в счете в первых двух четвертях, но не сумело удержать преимущество.



Для "Прометея" это первое чемпионство в истории клуба. На стадии 1/2 финала команда из Каменского одолела прошлогоднего чемпиона "Днепр". Женская команда "Прометея" также выиграла чемпиона Украины. Таким образом Каменское сделало баскетбольный дубль в прошлом сезоне.