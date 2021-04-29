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четверг, 29 апреля 2021 15:57

Стало известно, с кем сборная Украины будет играть на Евробаскете

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Стало известно, с кем сборная Украины будет играть на Евробаскете
Айнарас Багатскис тренирует сборную Украины второй год. Фото: ФБУ.

Состоялась жеребьевка финального турнира Евробаскет-2022.

Сборная Украины попала в группу C, где сыграет против сборных Греции, Хорватии, Италии, Эстонии и Великобритании.

Команда Айнарс Багатскиса проведет все матчи в Милане.

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Группа A: Испания, Россия, Турция, Грузия, Бельгия, Болгария

Группа B: Франция, Литва, Словения, Германия, Венгрия, Босния

Группа D: Сербия, Чехия, Польша, Финляндия, Израиль, Нидерланды

Чемпионат Европы по баскетболу пройдет с 1 по 18 сентября 2022 года в Чехии, Грузии, Италии и Германии.

Из каждой группы дальше в плей-офф выйдут по четыре лучшие команды.

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  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
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  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
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