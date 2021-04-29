Стало известно, с кем сборная Украины будет играть на Евробаскете

Состоялась жеребьевка финального турнира Евробаскет-2022.

Сборная Украины попала в группу C, где сыграет против сборных Греции, Хорватии, Италии, Эстонии и Великобритании.

Команда Айнарс Багатскиса проведет все матчи в Милане.

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Группа A: Испания, Россия, Турция, Грузия, Бельгия, Болгария

Группа B: Франция, Литва, Словения, Германия, Венгрия, Босния

Группа D: Сербия, Чехия, Польша, Финляндия, Израиль, Нидерланды

Чемпионат Европы по баскетболу пройдет с 1 по 18 сентября 2022 года в Чехии, Грузии, Италии и Германии.

Из каждой группы дальше в плей-офф выйдут по четыре лучшие команды.