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суббота, 29 января 2022 22:15

Коноплянка определился с новым клубом

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Коноплянка определился с новым клубом
Евгений Коноплянка выступает за "Шахтер" с лета 2019 года. Фото: ФК "Шахтер".

Бывший полузащитник сборной Украины 32-летний Евгений Коноплянка хочет стать игроком австрийского ЛАСК

Коноплянка уже договорился о расторжении контракта с "Шахтером", рассказал журналист Игорь Бурбас.

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"Евгений Коноплянка выбрал ЛАСК своим новым клубом. В начале недели стороны договорились о контракте на 1,5 года. Но по вине австрийского клуба трансфер задерживается.

Мяч на стороне ЛАСКа, который должен в ближайшие дни закрыть трансфер. В противном случае Коно вернется к варианту с турецкой Суперлигой, где ему предлагают на 200 тысяч больше зарплату.

Также игрок договорился с "Шахтером" беспрепятственное расторжение контракта, хотя юридически пока этого не сделал", – написал журналист.

"Шахтер" приобрел Евгения Коноплянку летом 2019 года у немецкого "Шальке" за €2 млн.

В общей сложности Евгений провел за "Шахтер" 46 матчей, оформив пять голов и три ассиста. В текущей кампании полузащитник наиграл 47 мин. в квалификации Лиги чемпионов. Его контракт истекает 30 июня этого года.

Коноплянка выступал за сборную Украины с 2010 года. Участвовал в Евро-2012 и Евро-2016. В общей сложности провел за национальную команду 86 матчей и забил 21 гола.

Защищал цвета "Днепра", "Севильи" и "Шальке".

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