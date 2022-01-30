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воскресенье, 30 января 2022 19:11

Спустил $120 тыс. за ночь. Алиев рассказал, сколько проигрывал в казино

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Спустил $120 тыс. за ночь. Алиев рассказал, сколько проигрывал в казино
Александр Алиев. Фото: instagram.com/aliev_sasha8

Александр Алиев спускал свою многомиллионную зарплату на казино, машины, квартиры и прочее.

Об этом заявил сам экс-футболист киевского "Динамо" в интервью YouTube-каналу BurBuzz.

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"На гульки, на казино, на вещи, на машины, квартиры покупал. Да, у меня была хорошая зарплата. В свое время я очень много играл в казино. Я - азартный человек. Да, играл в казино. Машины дорогие, вещи. Это была моя слабость.

Было, что $120 тысяч за ночь проиграл. Это было в Киеве. В Монако я никогда не был. С Игорем Суркисом (президент "Динамо" - Gazeta.ua) в казино не пересекался. Я знал, где он, и в какое ходил казино. И в эти казино я не ездил. Советы не играть он не давал. Об этом мы не общались. Он любитель поиграть в карты. Знаю, что любит играть в блэкджек", - сказал Алиев.

Также экс-футболист заверил, что ему есть, где жить, и что есть, у него есть квартиры.

"Есть у меня квартиры, есть деньги. Все у меня хорошо", - подытожил Александр.

36-летний Александр Алиев выступал за "Динамо" в 2005-2010 и 2011-2013 гг. Также выступал за "Металлург" Запорожье, "Днепр", "Локомотив" Москва, "Рух" и "Анжи". В 2016 году завершил профессиональные выступления, но поиграл еще на любительском уровне. В настоящее время ведет свой Youtube-канал "Кент".

Также футболист заявил, что президент "Динамо" еще должен ему деньги.

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