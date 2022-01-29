Алиев заявил, что Суркис должен его деньги

Александр Алиев был звездой "Динамо", Фото: Footboom.com

Бывший полузащитник "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев заявил, что президент "Динамо" Игорь Суркис должен ему деньги.

Алиев считает, что клуб не заплатил ему зарплату за три месяца.

"По окончании контракта у клуба остались долги перед тобой? Да, именно у Михалича (Игорь Суркис - Gazeta.ua.) есть. Я не говорил пока, думаю, что мы с Михаличем сами обсудим, когда увидимся и решим.

Мы с ним не общались, я скажу честно. Лет шесть вообще не общались. Начали общаться около восьми месяцев назад. Мы встретились с ним на дороге. Он мне говорит: "Саня, рад тебя видеть. Набери меня, давай пообщаемся". Сейчас я могу когда-нибудь позвонить ему и пообщаться. Хотел сегодня набрать его, потому что смотрел его интервью.

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Сколько должны? Я сумму говорить не буду. Наши люди смотрят кто сколько зарабатывает, за что зарабатывает. Говорят: "Какого черта им платить такие деньги?". Кто вам мешал играть в футбол? Вы сидите, диване эксперты, дятлы, считаете, кто сколько зарабатывает. Они не понимают, какая колоссальная работа у футболистов, сколько здоровья преподается. Я не хочу говорить. Пусть скажу, что он мне 10 рублей должен.

Это было через три месяца. Он сам отлично знает. Мы взрослые люди, сами все решим. Я не люблю через камеры говорить. Считаю, что это не по-мужски. Мы сами все решим, – сказал Алиев в эфире канала BurBuzz.

Александр Алиев выступал за "Динамо" с 2005 по 2013 годы. В сезонах 2009/10 был звездой команды. Также имел опыт выступления за "Металлург" Запорожье, "Днепр", "Локомотив" Москва, "Движение" и "Анжи". В 2016 году завершил профессиональные выступления. Сейчас ведет свой YouTube-канал "Кент".