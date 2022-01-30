"Отбил бы бошку": Алиев обозвал журналиста позорной "крысой"

Евгений Селезнев, Александр Панков и Александр Алиев. Фото: instagram.com/aliev_sasha8

Александр Алиев вступился за Евгения Селезнева в конфликте футболиста с журналистом Андреем Сенькивым.

По словам бывшего футболиста "Динамо", он полностью поддерживает своего экс-партнера по сборной Украины.

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"Я считаю, что неправильно ведет себя Сенькив. Пиарится за счет Сели (Евгения Селезнева - Gazeta.ua). Его никто не знает. Я его тоже не знал до того времени, как его привел Панков (футбольный агент - Gazeta.ua).

Пиариться за счет Сели, вот это записывать. Я считаю, что это "крыса", позорная "крыса". Зачем ты записываешь? Ты ж мужик, ты ж написал, выставил. Приди скажи Жеке. А ты записываешь, сейчас угрожаешь. Пустили уголовное дело на Жеку. Для чего это? Что же ты тогда обо*рался перед ним?

Селю я только поддерживаю. Я бы на его месте приехал и отбил бы бошку Сенькиву. Я бы не разговаривал с ним по телефону", - сказал Алиев в интервью YouTube-каналу BurBuzz.

В прошлом году Андрей Сенькив сообщил, что Евгений Селезнев принял участие в драке в состоянии алкогольного опьянения. Развился скандал после того, как футболист на поле выругался в адрес тренерского штаба и своего одноклубника. Селезнев впоследствии угрожал журналисту физической расправой, что Сенькив выложил в интернет, после чего и было возбуждено уголовное дело. Селезнев известен своими выступлениями за "Шахтер" и "Днепр", также играл в России за "Кубань". В составе сборной Украины провел 58 матчей и забил 11 голов. Сейчас выступает за "Минай".