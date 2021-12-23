Рискует попасть за решетку на три года. В отношении Селезнева возбуждено уголовное производство

Евгений Селезнев выступает за "Минай" с 2021 года. Фото: ФК "Минай

Против бывшего форварда сборной Украины 36-летнего Евгения Селезнева возбуждено уголовное производство.

Звездный форвард угрожал ведущему "ТаТоТаке" Андрею Сенькиву во время телефонного разговора, написал журналист в Facebook.

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Полиция завела против Селезнева уголовное производство по статье 345-1 УК Украины – "Угроза или насилие в отношении журналиста", наказание по которой – исправительные работы на срок до двух лет или арест – до шести месяцев, или ограничение свободы – до трех лет, или лишение свободы – до трех лет.



Андрей Сенькив рассказал, что Селезнев употребляет алкоголь и участвовал в потасовке, где пострадал. Предыдущий клуб Селезнева "Колос" прекратил с ним сотрудничество из-за подозрения на употребление алкоголя. Евгений Селезнев известен своими выступлениями за "Шахтер", "Днепр", турецкие клубы, российскую "Кубань" и испанскую "Малагу". В составе сборной Украины провел 58 матчей и забил 11 голов. Участвовал в Евро-2012.