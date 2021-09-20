Бывший форвард сборной Украины 36-летний Евгений Селезнев попал в очередной скандал.

Во время матча "Ворскла" - "Минай" нападающий закарпатцев показал средний палец фанатам хозяев, сообщает Sport.ua.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Пошли выйдем на улицу" - Селезнев хотел разобраться с игроком "Динамо"

В течение матча Селезнев активно ругался с арбитрами, после игры жаловался наставнику полтавчан Юрию Максимову, но эффектно проявил себя после свистка на перерыв. По дороге в подтрибунное помещение форвард показал кому-то на трибунах средний палец.

Игра завершилась победой "Ворсклы" со счетом -2:0. Хозяева забивали в конце каждого из таймов.

Автор: Sport.ua

Автор: Sport.ua

Предыдущий клуб Селезнев "Колос" отстранил футболиста за нарушение режима и не стал с ним продлевать контракт. Селезнев стремится побить бомбардирский рекорд УПЛ за всю историю. Для этого ему нужно забить еще восемь голов. В нынешнем сезоне нападающий семь раз появлялся на поле в матчах "Минай", но результативными действиями не отличался.