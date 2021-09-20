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понедельник, 20 сентября 2021 11:18

Селезнев попал в очередной скандал

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Бывший форвард сборной Украины 36-летний Евгений Селезнев попал в очередной скандал.

Во время матча "Ворскла" - "Минай" нападающий закарпатцев показал средний палец фанатам хозяев, сообщает Sport.ua.

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В течение матча Селезнев активно ругался с арбитрами, после игры жаловался наставнику полтавчан Юрию Максимову, но эффектно проявил себя после свистка на перерыв. По дороге в подтрибунное помещение форвард показал кому-то на трибунах средний палец.

Игра завершилась победой "Ворсклы" со счетом -2:0. Хозяева забивали в конце каждого из таймов.

Автор: Sport.ua
 

Автор: Sport.ua
 

Предыдущий клуб Селезнев "Колос" отстранил футболиста за нарушение режима и не стал с ним продлевать контракт.

Селезнев стремится побить бомбардирский рекорд УПЛ за всю историю. Для этого ему нужно забить еще восемь голов. В нынешнем сезоне нападающий семь раз появлялся на поле в матчах "Минай", но результативными действиями не отличался.

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