Селезнев не смог помириться с тренером "Колоса"

Евгений Селезнев остался без клуба. Фото: ФК "Колос"

Бывший форвард сборной Украины 35-летний Евгений Селезнев не смог помыться с тренером "Колоса" Русланом Костышиным.

Наставник выгнал футболиста с зимних сборов из-за подозрения в употреблении алкоголя. Тренер и игрок смогли встретиться, но ни о чем не договорились, написал в Twitter журналист Игорь Бурбас.

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"Долгожданная трехсторонняя встреча в Ковалевском формате состоялась. Костышин и Селезнев наконец посмотрели друг другу в глаза. Но даже в присутствии президента Андрея Засухи не нашли общего языка. Игрок и в дальнейшем вне команды и без зарплаты. Похоже, это окончательная точка в истории", - написал журналист .

Евгений Слеезньов выступал за "Колос" с начала сезона 2020/21. На счету игрока 5 голов за команду. До выступлений за "Колос" Селезнев выступал за "Шахтер", "Днепр", "Арсенал", российскую "Кубань", испанский "Малагу" и ряд турецких клубов.