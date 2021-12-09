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четверг, 09 декабря 2021 15:38

"Приеду в Киев и дам тебе, с*ка, лещей" - Селезнев угрожает расправой журналисту

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&quot;Приеду в Киев и дам тебе, с*ка, лещей&quot; - Селезнев угрожает расправой журналисту
Евгений Селезнев с 2018 не вызывается в сборную Украины. Фото: ФК "Минай".

Бывший форвард сборной Украины и нападающий "Миная" 36-летний Евгений Слезенев попал в очередной скандал.

Журналист программы "ТаТоТаке" Андрей Сенькив обнародовал записи разговоров с форвардом Селезневым, где звездный футболист не подбирает слова и обещает расправу.

Первый звонок от Селезнева журналист получил еще 25 ноября.

"Ты просто меня взял и оговорил. Просто из ничего. Ты просто меня, как человека, взял и опозорил. Ни за что. Тогда я иначе буду. Ты мне просто не оставляешь выбора. Я сейчас просто передам номер телефона людям и скажу: "Меня просто взяли и оговорили". Тогда ты будешь разговаривать с ними. Они сейчас в Киеве. И тогда ты... Они могут подъехать, да?", - цитирует футболиста "ТаТоТаке".

8 декабря Селезнев позвонил еще раз и перешел уже к прямым угрозам, предлагая встретиться в Киеве.

"Слушай, вот честно, я приеду в Киев 12-го, я тебе таких лещей, с*ка на**й, даю. Я тебе клянусь. С*ка, тебе звонили, а ты обо**ался. Мне жалко твоих родителей, которые тебя, с*ка, воспитали ложью, б*ть... Чтобы ты, с*ка, потом лгал в этой жизни? Честно, знаешь, что я хочу? Еб**о тебе набить. Это можно будет сделать? В Киеве мы увидимся с тобой? Ты языком своим имеешь право говорить, а за поступки мужские отвечать не можешь. Ну, вот смотри. Вот слово чести. Ты боишься встретиться, но если я тебя увижу, я пошлю тебя на**й. Ведь понимаешь, когда я завожусь, то лучше со мной не связываться", - сказал Селезнев

Андрей Сенькив рассказал, что Селезнев употребляет алкоголь и участвовал в потасовке, где пострадал.

После матча с "Динамо" Селезнев на футбольном поле грубо высказался в адрес тренерского штаба и обругал своего одноклубника Эдварда Кобака.
Предыдущий клуб Селезнева "Колос" прекратил с ним сотрудничество из-за подозрения в употреблении алкоголя.

Евгений Селезнев известен своими выступлениями за "Шахтер", "Днепр", турецкие клубы, российскую "Кубань" и испанскую "Малагу". В составе сборной Украины провел 58 матчей и забил 11 голов. Участвовал в Евро-2012.

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Дата
09
декабря

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