Попадет за решетку? Журналист написал заявление в полицию на экс-игрока сборной Украины

Евгений Селезнев подписал контракт с "Минаем" на сезон. Фото: ФК "Минай"

Журналист и ведущий "ТаТоТаке" Андрей Сенькив сообщил, что написал заявление в полицию на форварда "Миная" Евгения Селезнева.

Бывший форвард сборной Украины угрожал журналисту по телефону.

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"Единственное место, где я готов разбираться с Селезневым - правозащитные структуры. Заявление в полицию я уже подал. Оно "в обработке". Это нужно было сделать. Знаю точно, что я не единственный, кому так угрожал Селезнев.

Есть куча историй в публичной плоскости, а есть и непубличные - страдали и журналисты, и футболисты команд-соперниц. Но они решили не давать ход этим историям в публичной плоскости. Это неправильно. Таких рекордсменов нужно наказывать. Законными способами", - написал Сеньков в Facebook.

Селезнев обвинил Сенькива во лжи и пообещал с ним разобраться. После матча с "Динамо" Селезнев на футбольном поле грубо высказался в адрес тренерского штаба и обругал одноклубника Эдварда Кобака. Предыдущий клуб Селезнева "Колос" прекратил с ним сотрудничество из-за подозрения в употреблении алкоголя. Евгений Селезнев известен выступлениями за "Шахтер", "Днепр", турецкие клубы, российскую "Кубань" и испанскую "Малагу". В составе сборной Украины провел 58 матчей и забил 11 голов. Участвовал в Евро-2012.