Загулял и подрался после матча – экс-форвард сборной Украины попал в очередной скандал

Евгений Селезнев выступает за "Минай" с 2021 года. Фото: Instagram/e_seleznev

Бывший форвард сборной Украины, "Шахтера" и "Днепра" 36-летний Евгений Селезнев попал в очередной скандал.

После забитого мяча в ворота "Ингульца" Селезнев позволил себе нарушить спортивный режим, рассказал журналист Андрей Сенькив в эфире "ТаТоТаке".

"Сразу несколько источников сообщают, что Селезнев тем или иным образом нарушает дисциплину. Он держит диету, много работает на тренировках, ходит на бокс и любит бухать. У него было несколько загулов осенью.

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Вопрос в том, что клуб об этом ему ничего не говорит. Они знали, кого пригласили в команду и закрывают глаза. Были случаи, когда Селезнев приезжал на базу в несвежем состоянии, было видно, что он не отошел от вчерашних загулов. После забитого гола "Ингульцу", он снова поехал кутить. Была потасовка, в которой Селезнев пострадал. Он приехал утром на тренировку, но не участвовал в нем.

С "Колосом" немного другая история была, там вопрос субординации. Он "скакал" на тренерский штаб, это им не понравилось. Если бы он гулял, но приходил на тренировку и не "скакал" ни на кого из тренерского штаба, то претензий к нему бы не было – все знают, кто такой Селезнев. В "Минае" он имеет субординацию в тренерский штаб – он очень хорошо знаком как с Игорем Леоновым, так и с Василием Кобиным (нынешний и бывший тренер клуба - Gazeta.ua), – сообщили в программе "ТаТоТаке".



Евгений Селезнев выступает за "Минай" с начала нового сезона. Предыдущим клубом нападающего был "Колос", откуда его выгнали из-за подозрения в нарушении режима.

Также Селезнев известен выступлениями за "Шахтер", "Арсенал", "Днепр", российскую "Кубань", испанскую "Малагу" и турецкие клубы. В составе сборной Украины участвовал в Евро-2012. В текущем сезоне "Минай" занимает 14 место в турнирной таблице. В следующем матче команда сыграет против "Динамо".