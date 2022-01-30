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воскресенье, 30 января 2022 18:10

Шестикратный чемпион Франции объявил о переходе игрока "Шахтера"

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Шестикратный чемпион Франции объявил о переходе игрока &quot;Шахтера&quot;
Даниил Игнатенко. Фото: ФК "Бордо"

"Бордо" сообщил о переходе полузащитника "Шахтера" Даниила Игнатенко.

Украинец присоединился к новой команде на правах аренды с правом выкупа, сообщает официальный сайт французского клуба.

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Технический директор "Бордо" Адмар Лопеш прокомментировал этот трансфер.

"Даниил - молодой игрок с потенциалом. Он вполне соответствует проекту клуба. Он является мощным опорным полузащитником с хорошими физическими данными для Лиги 1. Даниил - игрок на будущее, поэтому мы очень рады, что он с нами", - сказал директор.

Сумма сделки не сообщается.

Даниил Игнатенко родился 13 марта 1997 в Запорожье. С 2015 по 2022 год полузащитник защищал цвета "Металлурга" из Запорожья, "Мариуполя", "Шахтера" и СК "Днепр-1". В 2019 году выиграл чемпионат Венгрии с "Ференцварошем", за который играл на правах аренды.

"Бордо" в этом сезоне является одним из аутсайдеров Лиги 1. Команда занимает 17-е место, опережая зону вылета на одно очко. "Бордо" - шестикратный чемпион Франции.

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