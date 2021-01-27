Усик впервые объединил чемпионские титулы

27 января 2018 года в Риге, Латвия, украинский боксер Александр Усик победил по решению большинства судей латыша Майриса Бриедиса и стал первым финалистом Всемирной боксерской суперсерии в первом тяжелом весе сезона 2017/2018 годов. Соперники подошли к бою в статусе чемпионов мира. Усик владел титулом WBO, Бриедис - WBC. После поединка оба пояса достались крымчанину. Для него это был первый в карьере объединительный бой.

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Встреча между двумя непобедимыми в бою соперниками вышла конкурентной, зрелищной и богатой на действия. Усик и Бриедис работали в высоком темпе все 12 раундов, поочередно владея преимуществом. Начало боя было за хозяином ринга. С 4-го раунда Усик взвинтил темп и активность своих действий и перехватил инициативу. 6-й записал себе Бриедис, а во второй половине боя лучшим был Усик. В итоге двое судей отдали победу украинскому боксеру - 115:113, третий поставил ничью - 114:114.

Украинец победил благодаря большей активности. Он выбросил на 269 ударов больше, чем соперник - 848 против 579. Также больше из них дошли до цели - 212 против 195.

Александр Усик до боя считался явным фаворитом, но судьба встречи висела на волоске. Крымчанин был очень близок к поражению.

"Это было близкое решение судей, - прокомментировал впоследствии промоутер Усика Александр Красюк. - На самом деле, оно даже ближе, чем кто-то мог представить. Если бы один из судей не отдал Усику последний раунд, который, по моему мнению, он выиграл, а двое других судей отдали 12-й раунд Бриедису... Если бы тот судья не отдал Усику последний раунд, то была бы ничья по большинству решений. Так как ничья, то идут к запискам четвертого арбитра - у него тоже ничья. А когда у четвертого судьи ничья, тогда победителем становится тот, кто победил в 12-м раунде. А победил Бриедис - 2:1".

Это было близкое решение судей

После поединка Александр Усик отказался от услуг тренера Сергея Ватаманюка. К финалу Всемирной боксерской суперсерии против Мурата Гассиева Александра готовил уже Анатолий Ломаченко.

Александр Усик и Майрис Бриедис после поединка между собой провели по 4 победных боя. Украинский боксер стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, выиграв суперсерию и трофей Мухаммеда Али. Теперь претендует на чемпионский титул в супертяжелом весе. Латвиец продолжает выступать в первом тяжелом весе - завоевал здесь титулы WBO и IBF.