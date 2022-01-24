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понедельник, 24 января 2022 12:53

Украинским спортсменам рекомендовали держаться подальше от россиян на Олимпиаде в Пекине

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Украинским спортсменам рекомендовали держаться подальше от россиян на Олимпиаде в Пекине
Мария Ласицкене и Ярослава Магучих на Олимпиаде в Токио. Фото: REUTERS

Украинским спортсменам на Олимпийских играх рекомендовали избегать каких-либо контактов с представителями Олимпийского комитета России.

Украинцы должны держаться подальше от россиян, когда они со своим флагом, рассказал министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.

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"У нас была онлайн встреча со всеми спортсменами и тренерами, как вести себя в таких ситуациях, когда будут провокации, как это было на летней Олимпиаде. Все спортсмены проинформированы, они знают, как себя вести в таких ситуациях. Они не должны стоять вместе, когда стоят спортсмены из России с флагом. Чтобы они не были вместе. Они должны это знать. Мы над этим работали. После летней Олимпиады не впервые встречались со спортсменами и это обсуждали",– заявил Гутцайт в комментарии "Суспільне",


В 2021 году разразился скандал вокруг легкоатлетки Ярославы Магучих. Ярослава завоевала бронзовую награду на летних Олимпийских играх в Токио.
Во время празднования украинка обнялась с россиянкой Марией Ласицкене.

Похожий случай был на Олимпиаде-2018. Тогда украинский фристалист Александр Абраменко выиграл "золото" и на пьедестале обнялся представителем России Ильей Буровым.
Зимние Олимпийские игры в Пекине будут продолжаться с 4 по 20 февраля. Украину представят 45 атлетов в рекордных для нашего государства 12 видах спорта.

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