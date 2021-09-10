Магучих объяснила очередное фото с россиянкой

Украинская прыгунья в высоту и младший сержант Вооруженных сил 19-летняя Ярослава Магучих заявила, что снова сфотографировалась с российской спортсменкой Марией Ласицкене в Цюрихе по просьбе польской легкоатлетки Камилы Лицвинко.

Заканчивающая карьеру Лицвинко хотела запечатлеть воспоминания, написала Магучих в Facebook.

"И теперь кульминация: обнимает меня не Ласицкене, а Никола Макдермотт, представительница Австралии. Вместо того чтобы писать гадость, займитесь собой и используйте время с пользой", - написала спортсменка.

Легкоатлетка добавила, что после завершения сезона уходит в отпуск.

Скандальное фото, сделанное в швейцарском Цюрихе после финала Бриллиантовой лиги, опубликовала австралийская прыгунья Элинор Паттерсон.

Автор: instagram.com/eleanorpatterson Фото сделали в швейцарском Цюрихе, где проходил финал Бриллиантовой лиги.

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Призер Олимпийских игр в Токио украинка Магучих сделала совместное фото со спортсменкой Ласицкене, представляющей Россию. После этого разгорелся скандал. Однако министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт считает, что украинская атлетка во время награждения на Олимпиаде просто не сдержала эмоций, когда фотографировалась с российской спортсменкой.