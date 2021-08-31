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вторник, 31 августа 2021 10:04

Украинский параолимпиец рассказал, почему отказался от фото с россиянами

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Украинский параолимпиец рассказал, почему отказался от фото с россиянами
Российские спортсмены сделали снимок вдвоем. Фото: ru.news

Украинец Игорь Цветов, получивший вчера "серебро" в беге на 100 м на Параолимпиаде, отказался от совместного фото с россиянами в Токио из уважения к нашей стране.

Поступок можно трактовать по-разному, заявил легкоатлет в Facebook.

"Кто-то видит в этом неуважение к конкурентам. Другие же видят уважение к Украине. Каждому свое. С Украиной в сердце", - написал Цветов.

В другом посте спортсмен поблагодарил всех за поздравления с победой и пообещал побороться за золотую медаль во время забега на 200 м.

Во время церемонии награждения 30 августа рядом с Цветовым стояли Дмитрий Сафронов и Артем Калашян. Украинцу предложили сделать совместное фото, но спортсмен отказался. Россияне, которые также взяли награды, сделали снимок вдвоем.

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Призерша Олимпийских игр в Токио украинка Ярослава Магучих сделала совместное фото со спортсменкой Марией Ласицкене, представляющей Россию. После этого разгорелся скандал. Однако министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт считает, что украинская атлетка во время награждения на Олимпиаде просто не сдержала эмоций, когда фотографировалась с российской спортсменкой.

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Дата
31
августа

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