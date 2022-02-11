Украинцы на Олимпиаде: итоги седьмого дня и медальный зачет

На XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине прошел седьмой соревновательный день.

Украинские спортсмены снова остались без медалей, хотя близка к награде была Юлия Джима, если бы не досадный промах во время стрельбы стоя.

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Первые награды сегодняшнего дня были разыграны в хафпайпе, где победил сноубордист из Японии Аюму Хирано. Вторым стал Скотти Джеймс из Австралии, а третьим - Ян Шеррер из Швейцарии.

Украинская горнолыжница Анастасия Шепиленко в супергиганте финишировала с 37-м результатом. "Золото" здесь завоевала швейцарка Лара Гут-Бехрами, "серебро" - австрийка Мирьям Пухнер, а "бронзу" - еще одна швейцарка Мишель Гизин.

В лыжной гонке на 15 км классическим стилем украинцы Алексей Красовский и Руслан Перехода финишировали в конце восьмого десятка. Не было равных в этой дисциплине финну Ийво Нисканену, существенно опередившему представителя ОКР Александра Большунова и норвежца Йоханнеса Клебо.

"Золото" в соревнованиях конькобежцев на 10000 м с новым мировым рекордом завоевал швед Нильс ван дер Пул. "Серебро" досталось нидерландцу Патрику Русту, "бронза" - итальянцу Давиде Гьотто.

Украинские болельщики пристально наблюдали за биатлонной женской спринтерской гонкой, а именно - за выступлением Юлии Джимы. Киевлянка была близка к борьбе за медаль, однако на втором огневом рубеже допустила один промах, что отбросило ее на итоговое восьмое место.

Анастасия Меркушина финишировала 24-й с одним штрафным кругом, а Ирина Петренко - 40-й с двумя. Выиграла гонку Марте Олсбю-Ройселанн из Норвегии, второй стала шведка Эльвира Эберг, а третьей - итальянка Доротея Вирер.

Лидия Гунько провела третью и четвертую официальные тренировки в монобобе. Украинка оба раза показала 20-й результат.

В прыжках с большого трамплина сегодня прошли квалификационные раунды. Виталий Калиниченко и Евгений Марусяк прошли в следующий раунд, прыгнув на 118 м и 104 м соответственно. Антон Корчук выступил откровенно слабо и в топ-50 не попал.

Олег Гандей в турнире по шорт-треку на дистанции 500 м в своем раунде финишировал четвертым и в четвертьфинал не прошел.

На дистанции 1000 м в шорт-треке "золото" завоевала нидерландка Сюзанн Схюлтинг, "серебро" досталось кореянке Чхве Мин Джон, а "бронза" - бельгийке Анн Десмет.

Скелетонист Владислав Гераскевич в третьем заезде показал 18-й результат и с 17-м временем попал в топ-20. По итогам финальной попытки украинец потерял еще одну строчку и закончил соревнования 18-м. Победил здесь немец Кристофер Гротер. Вторым стал его соотечественник Аксель Юнг, а третьим - Ян Вен Ган из Китая.

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В медальном зачете лидерство продолжает удерживать Германия, на счету которой уже семь золотых наград. Норвегия отстает на одно "золото". По пять медалей высшего качества имеют Нидерланды и Швеция.

Автор: olympics.com Медальный зачет Олимпиады-2022 после седьмого дня

Зимние Олимпийские игры в Пекине продлятся с 4 по 20 февраля 2022 года. Во время зимней Олимпиады проводятся соревнования в 15-ти дисциплинах в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей. Украинские спортсмены в столице Поднебесной будут выступать в 12-ти дисциплинах.